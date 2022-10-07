New York Times: частные поставки вооружений могут превратить Украину в узел торговли на чёрном оружейном рынке

В самом начале украинского кризиса администрация Джо Байдена сильно упростила оформление частных сделок по поставке оружия на Украину, что резко увеличило поставки вооружений, пишет The New York Times. Однако у этой схемы есть обратная сторона медали: нехватка контроля приводит к созданию серых схем и возможности продажи оружия на чёрном рынке.

Поссорившись со своим деловым партнёром в лимузинной фирме в Сент-Луисе, американский бизнесмен болгарского происхождения Мартин Златев недавно нашёл новую выгодную бизнес-идею, пишет The New York Times: продать украинской армии вооружения и боеприпасов на сумму $30 млн. Согласно исследованию издания, схема Златева и его нового партнёра включала в себя множество посредников и транзит по территории семи стран, существуя в «серой зоне» для обхода правил по поставкам оружия в другие страны.

С момента начала российской спецоперации на Украине администрация Джо Байдена непублично ускорила процесс частной продажи оружия Украине, сделав процесс одобрения куда более коротким: с нескольких недель до нескольких часов. Всего лишь за первые четыре месяца 2022 года общий объём одобренных Госдепом частных сделок по поставке вооружений Украине превысил $300 млн. Для сравнения, в 2021 году аналогичный показатель не превышал $15 млн.

Эти меры позволили увеличить поток поставок на Украину, однако также они создали «серую зону» и возможности для таких людей, как Мартин Златев, отмечает The New York Times. Согласно исследованиям экспертов, оружие, проданное в частном порядке, имеет большую вероятность оказаться на чёрном рынке и в итоге всплыть в руках противников США. Опыт Сирии и Афганистана показывает, что отсутствие строгого контроля может привести к тому, что оружие окажется в руках у террористических групп или враждебных военных сил.

По словам эксперта Ольги Торрес, сейчас многие люди, ранее никак не связанные с подобной деятельностью, присоединяются к торговле оружием, поскольку видят возможность заработать. Отмечается, что Госдеп не только сократил процесс одобрения частных сделок, но и упростил регистрацию новых поставщиков оружия. В частности, Мартин Златев писал украинскому Минобороны, что получил одобрение за неделю, хотя обычно этот процесс занимает 60 дней. Однако в результате сделка была отменена из-за поддельных документов, созданных для обхождения экспортных законов третьих стран.

Как пишет The New York Times, Вашингтон облегчает процесс частных поставок вооружений по нескольким причинам. Во-первых, это уберегает Пентагон от истощения собственных запасов. Во-вторых, частные поставщики могут предоставить оружие, которого нет в американской армии — например, оружие советского образца.

При этом сделка Мартина Златева носила иной характер, отмечает издание: он не собирался продавать оружие напрямую, а хотел делать это через посредников. Согласно документам, Златев собирался поставить Украине американские пули, а также оружие болгарского и боснийского производства: 540 гранатомётов, 22 миномёта и около 2,2 млн единиц боеприпасов. Сделка осложнялась из-за запрета на экспорт оружия, действующего в Боснии и Болгарии: обойти его Златев хотел путём поддельных документов, говоривших о том, что оружие будет доставлено не на Украину, а в Польшу.

Вне зависимости от того, состоится в итоге сделка или нет, случай Златева показывает, что украинский конфликт предоставляет большие финансовые возможности, пишет The New York Times. Отмечается, что Златев намеревался продавать свои товары по сильно завышенной цене: по словам экспертов, это было нужно, чтобы оплатить услуги посредников. По словам исследователя из вашингтонского центра Стимсона Элиаса Юсифа, оружие, которое Златев собирался поставить на Украину, вряд ли бы качнуло чашу весов в пользу Киева, а вот процесс создания посредников и поддельных документов может иметь долгоиграющие последствия. По мнению Юсифа, существует вероятность того, что по окончании конфликта Украина превратится в транспортный узел для торговли на чёрном рынке оружия.