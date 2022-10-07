Federalist: вступление Украины в НАТО станет катастрофой для США

Американским политикам необходимо осознать, что вступление Украины в НАТО повысит вероятность ядерного конфликта с Россией. Как пишет автор The Federalist, правительство США должно ставить интересы американского народа во главу угла, поэтому крайне важно решительно отвергать требования Киева и поскорее отказаться от политики «открытых дверей».

Для американских политиков НАТО превратилось «в подобие внешнеполитического причастия», и данная организация «стала аналогом конституции, яблочного пирога или бейсбола», считает вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл. Как пишет он в статье для The Federalist, сегодня стало практически невозможно нормально обсуждать этот военный союз, который когда-то сдерживал угрозу со стороны СССР, поскольку сомнения в дальнейшей целесообразности альянса и в его расширении в эпоху после окончания холодной войны заканчиваются обвинениями в антиамериканской деятельности и поддержке Путина.

Как отмечает автор материала, за примером далеко ходить не надо: в июне против вступления Финляндии и Швеции в НАТО проголосовал только один сенатор, Джош Хоули. Он справедливо усомнился в разумности данного шага, ведь эти два богатых социально-ориентированных европейских государства более 70 лет пользовались преимуществами нейтралитета, особенно с учётом всех их насущных проблем дома и за рубежом. Однако разумную позицию Хоули освистали представители обеих партий, продемонстрировав степень неготовности Вашингтона по-взрослому обсуждать будущее альянса.

Однако, пишет Дэн Колдуэлл, так было не всегда. Соединённые Штаты всегда с подозрением относились к постоянным союзам, особенно с Европой. Джордж Вашингтон в прощальном обращении призывал воздерживаться от «постоянных союзов с любой частью зарубежного мира» и, в частности, от связывания судьбы страны с «любой частью Европы». Такой подход к альянсам определял американскую внешнюю политику на протяжении большей части истории и уберегал Америку от хаоса, который в 19-м веке накрыл Европу.

И сегодня, отмечает Колдуэлл, у правительства США есть веская причина вспомнить мудрые слова первого президента: на прошлой неделе Владимир Зеленский потребовал запустить ускоренную процедуру вступления своей страны в НАТО, заявив, что она уже и так фактически является его членом.

«Позволить Украине вступить в НАТО — и тем самым направить весь военный арсенал Америки на решение несущественного вопроса о том, кто управляет Донбассом, — значит, повысить вероятность ядерного взаимоуничтожения. Поэтому американским политикам крайне важно решительно отвергать требования Украины и поскорее отказаться от политики «открытых дверей», — пишет автор The Federalist.

Он считает, что даже без нынешнего конфликта членство Украины в НАТО обошлось бы американцам очень дорого. Согласно отчёту, опубликованному Центром стратегических и международных исследований до начала российской спецоперации, первоначальные затраты составили бы до $27 млрд, а ежегодные расходы американских налогоплательщиков — до $11 млрд. Также США пришлось бы постоянно размещать в Европе многотысячные контингенты, а ведь их вооружённые силы и без того перегружены и недостаточно укомплектованы.

Как заключает автор статьи, правительство США должно ставить интересы американского народа во главу угла — и уж точно выше интересов изжившего первоначальную цель альянса. Открытие американского «зонтика безопасности» над Украиной приведёт к катастрофическим результатам: помимо риска ядерного конфликта, глупо тратить десятки миллиардов на расширение НАТО за счёт Украины или других европейских стран во времена рекордной инфляции, государственного долга и растущей угрозы со стороны Китая в Азии.

«Американский народ должен серьёзнее оценивать НАТО и его роль, а не поддаваться той эмоциональной ностальгии, что доминирует в дискурсе политических кругов», — подводит итог автор статьи.