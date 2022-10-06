Haber7: историк рассказал, почему настоящий враг Европы — это США, а не Россия

Кризисы, переживаемые Европой, прежде всего в сфере энергетики, превратились в отличную для США возможность, особенно в долгосрочной перспективе, при этом настоящим врагом для Европы при таком раскладе сил является именно Америка, а не Россия, считает историк-исследователь Эрик Зюсс. В комментарии изданию Haber7 он отметил, что именно так работает империалистический капитализм, или международный фашизм: одни выживают и процветают только за счёт эксплуатации других.

Турция никогда с момента начала украинского кризиса не меняла своей позиции и проводила политику баланса. Как пишет Haber7, эта позиция, особенно в начале событий, подвергалась серьёзной критике со стороны некоторых кругов, однако после того, как Турция благодаря здоровому диалогу, построенному и с Москвой, и с Киевом, добилась успехов, получивших признание международной общественности, негативная критика проводимой Анкарой политики баланса в турецком и международном общественном мнении сменилась позитивной риторикой.

Как продолжает автор материала, с одной стороны, дипломатические достижения Турции приносят некоторые плоды, с другой — для европейских государств, которые собираются ввести санкции даже в отношении российских граждан и которые будут поневоле проводить враждебную политику относительно России, происходящий процесс является очень болезненным.

После того как США и Великобритания запретили импорт энергоресурсов из России, взоры устремились на Евросоюз. С начала спецоперации на Украине в феврале текущего года количество газа и нефти, приобретаемых ЕС у России, постепенно уменьшается.

Учитывая, что в прошлом году ЕС закупал у России 40% природного газа, используемого для отопления домов и обеспечения предприятий энергией, утверждается, что после ограничений на голубое топливо Европу ждёт очень трудная зима и регион готовится к одному из крупнейших газовых кризисов в истории.

В то время как конфликт вызвал падение темпов экономического роста и повышение инфляции в ЕС и мире в целом, сокращение Европой импорта газа и нефти из России в соответствии с требованиями Украины и под усиливающимся давлением со стороны США периодически вызывает серьёзную реакцию внутри союза. Отмечается, что все европейские государства, прежде всего Германия, Великобритания и Франция, находятся в этом процессе под влиянием США и даже практически становятся колониями Америки.

Историк-исследователь Эрик Зюсс дал турецкому изданию примечательный комментарий относительно украинского конфликта и позиции Америки.

«Тот факт, что правительство США взорвало «Северные потоки», протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их «дипломатическими» путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать», — отметил Зюсс.

Подчеркнув, что российский газ подходит Европе гораздо больше, чем сжиженный природный газ прежде всего из Америки и от других поставщиков, Зюсс добавил: «Сейчас уже даже нет никакой надежды на то, что Европа избежит скатывания к привычной модели колоний типа банановых республик того или иного рода».

«Для России было совершенно естественным быть основным поставщиком энергии в ЕС, потому что Россия является частью Европы, находится на том же континенте, что и другие европейские нации, и поэтому она могла передавать им энергию по трубопроводам. К тому же у России был избыток газа, а другие европейские страны очень нуждались в нем. Ожидается, что так работает международный капитализм, однако империалистический капитализм — иначе международный фашизм — выживает и процветает только за счёт эксплуатации других наций», — продолжил историк-исследователь.

«Отныне европейские страны, кроме России, будут платить самые высокие в мире цены за энергию (поставляемую не только по трубопроводу, но и контейнерами) по меньшей мере продолжительное время, потому что гигантские газопроводы были разрушены. Большинство из них уже покупают у США, которые считаются имперским центром Европы. Настоящий враг: Америка. Миллиардеры, контролирующие США, тоже будут платить дань императору Соединённых Штатов. Это кукловоды, стоящие за «свободным миром», который на самом деле является новой интернационально-фашистской империей. Как сказал Барак Обама, Америка — «незаменимая нация», а это означает, что все остальные нации, в данном случае народы Европы, «заменимы». Теперь эти бывшие имперские нации наконец почувствуют, что такое быть «незаменимой нацией», — заключил эксперт.