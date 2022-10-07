CNA: китайские власти закрыли Синьцзян из-за вспышки COVID-19

Власти китайского Синьцзяна запретили местным жителям покидать регион из-за участивших случаев заражений коронавирусом. Чиновники ввели строгую изоляцию и были вынуждены признать, что допустили ошибки при борьбе с заболеванием, сообщает CNA.

Власти Китая запретили жителям покидать Синьцзян из-за нового роста случаев заболевания COVID-19. В регионе ввели строгую изоляцию на фоне признания китайских властей, что недавние меры не смогли обуздать вспышки в течение последних двух месяцев.

Рост заражений затронул и другие провинции, вызвав опасения о более масштабных вспышках накануне ключевого съезда Коммунистической партии Китая в этом месяце. С подробностями корреспондент CNA Оливия Сионг.

ОЛИВИЯ СИОНГ, корреспондент CNA: В Урумчи, административном центре Синьцзяна, проживает 3,5 миллиона человек. Им велели не покидать город. То же касается городского уезда Корла, жителям которого также запретили уезжать. И это произошло сразу после того, как в прошлом месяце местные власти извинялись перед жителями за то, что слишком долго держали их на домашнем карантине. Они признавали, что это вызвало у некоторых эмоциональный стресс.

Вчера на пресс-конференции местные власти заявили, что профилактические меры оказались недостаточно хорошими, что вызвало рост новых заражений. Поэтому профилактические меры необходимо сохранить. Они также сказали, что сейчас глубоко раскаиваются и извиняются.

Официальные представители Синьцзяна заявили, что возьмут на себя политическую ответственность и сделают борьбу с распространением вируса приоритетной задачей. Это, по их словам, создаст «благоприятную обстановку для созыва предстоящего партийного съезда».

Чиновники признали, что проблемы возникли не только из-за высокой заразности штамма «омикрон», но и из-за допущенных промахов. Они заявили, что в некоторых случаях люди слишком расслабились, а требования о самоизоляции в ряде районов Синьцзяна не соблюдались, что привело к распространению вируса.

В качестве ещё одного серьёзного недостатка они назвали тесты на COVID-19. На их взгляд, масштабы проверки оказались недостаточными и (количество жителей, сдавших анализы. — ИноТВ) было слишком низким. Вдобавок, по их словам, качество тестирования было неудовлетворительным. Они указывают на отсутствие профессионализма у части занимавшихся тестами медицинских работников, которые сами заразились из-за неправильного обращения с образцами.

Как мы видим, власти столкнулись с определённой дилеммой. С одной стороны, мы знаем, что им необходимо принять решительные меры, чтобы взять под контроль распространение вируса. Как мы видели в прошлом, чиновников привлекали к ответственности за то, что они не выполняли свою работу должным образом. Но в то же время существует беспокойство относительно растущего недовольства и, в конце концов, важной является социальная стабильность. И поэтому оба аспекта требуют хорошего баланса и управления.

Дата публикации 05 октября 2022 года.