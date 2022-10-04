УН: Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным

12:07
Суд вновь оштрафовал Twitch на 4 млн рублей за неудаление интервью с Арестовичем
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch за отказ удалить интервью с советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.
12:07
В УЕФА объяснили запрет Польши на въезд Сулейманова для участия в матче еврокубка
В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объяснили запрет Польши на въезд россиянина Магомеда-Шапи Сулейманова для участия в матче Лиги конференций.
12:03
Лыжница Степанова назвала абсурдом недопуск Сулейманова в Польшу
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова прокомментировала недопуск полузащитника «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомеда-Шапи Сулейманова в Польшу для участия в еврокубковом матче.
12:01
Лукашенко собрал совещание по военной безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по военной безопасности.
11:57
Тарасова высказалась о том, что Трусова продолжит представлять «Хрустальный»
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что фигуристка Александра Трусова, перешедшая из группы Этери Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской, продолжит представлять отделение «Хрустальный».
11:56
Стремоусов: ВСУ попали в огневой мешок в районе Дудчан в Херсонской области
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооружённые силы Украины попали в огневой мешок в районе села Дудчаны.
11:53
Промоутер подтвердил срыв боя между Фьюри и Джошуа
Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что бой между британскими боксёрами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри не состоится.
11:52
Глава Bellator: Фёдор Емельяненко хочет отомстить Бейдеру
Президент Bellator Скотт Кокер высказался о желании россиянина Фёдора Емельяненко провести реванш с американцем Райаном Бейдером.
11:52
Бастрыкин поручил провести проверку сообщений СМИ о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку сообщений СМИ о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова с СБУ.
11:46
Глава УЕФА рассказал, что не ел и не спал два дня из-за истории с Суперлигой
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, как пережил историю в Суперлигой.
11:46
Чесноков оценил шансы Медведева и Рублёва на турнире в Астане
Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков рассказал, что думет о шансах российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва на турнире в Астане.
11:45
Минобороны России показало видео обучения мобилизованных танковой стрельбе
Минобороны России опубликовало кадры тренировки мобилизованных военнослужащих по стрельбе из танков в Бурятии.
11:43
Сомнолог Царёва рассказала, что хронический недосып ведёт к ожирению
Врач-сомнолог, невролог Елена Царёва рассказала, что хронический недостып может стать причиной ожирения.
11:39
Зверев сомневается, что Джокович вернёт себе звание первой ракетки мира
Немецкий теннисист русского происхождения Миша Зверев сомневается, что серб Новак Джокович сможет снова возглавить мировой рейтинг.
11:38
Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
11:38
В Госдуме резко отреагировали на то, что Украина подаст совместную заявку на проведение ЧМ-2030
Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о том, что Украина подаст совместную заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году.
11:36
Глава МВД Сербии ответил послу Украины после призыва ввести санкции против России
Глава МВД Сербии Александр Вулин прокомментировал призыв посла Украины Владимира Толкача ввести санкции против России.
11:32
Mundo Deportivo: Сампаоли может сменить Лопетеги в «Севильи»
Хулен Лопетеги покинет пост главного тренера испанского футбольного клуба «Севилья» после ближайшего матча команды в Лиге чемпионов.
11:29
Хачанов прокомментировал победу над Кресси на турнире в Астане
Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу в матче первого круга хардового турнира в Астане (Казахстан).
11:25
Ягудин привёл статистику достижений в ответ на критику со стороны Плющенко
Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на критику со стороны двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
11:23
Маурисио — о России: здесь всё не как в новостях
Бывший футболист «Зенита» и «Ахмата» Маурисио рассказал, как ему далось решение вернуться в Россию.
11:22
За сутки в России выявили 21 687 случаев инфицирования коронавирусом
За сутки в России выявлено 21 687 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 24 158.
11:18
За сутки в России госпитализированы 3038 человек с коронавирусом
За сутки в России госпитализированы 3038 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 1088 пациентов с COVID-19.
11:16
В МИД России осудили провокацию Польши в отношении посла Андреева
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала наглой провокацией призыв польского внешнеполитического ведомства к послу России Сергею Андрееву осудить спецоперацию.
11:15
Суд в Москве оштрафовал TikTok на 3 млн рублей за отказ удалить пропаганду ЛГБТ
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал TikTok на 3 млн рублей за отказ удалить контент с пропагандой ЛГБТ.
11:13
La Gazzetta dello Sport: хавбек «Челси» Зиеш может перейти в «Милан»
Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может продолжить карьеру в «Милане».
11:10
Руководитель «КАМАЗ-мастер» высказался о ситуации с мобилизацией членов команды
Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал о ситуации в команде в связи с частичной мобилизацией.
11:04
Лавров: официальные лица Киева не стесняются своей неонацистской сущности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что официальные лица Киева не стесняются своей неонацистской сущности.
11:04
Талалаев раскрыл сумму перехода Агаларова в «Ахмат»
Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев раскрыл сумму трансфера нападающего Гамида Агаларова из «Уфы» в грозненский клуб.
11:04
Турецкий журналист оценил игру Оздоева в матче с «Истанбулспором»
Турецкий спортивный журналист Самет Чайир прокомментировал игру российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева в матче турецкой Суперлиги с «Истанбулспором».
11:03
Совфед одобрил законы о принятии новых регионов в состав России
Совет Федерации одобрил федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
11:00
Спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу в Херсонской области
В Росгвардии рассказали о ликвидации диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Херсонской области.
10:54
Перешедшая к тренеру Соколовской фигуристка Трусова продолжит представлять «Хрустальный»
Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина сообщила, что российская фигуристка Александра Трусова, перешедшая к тренеру Светлане Соколовской, продолжит представлять отделение «Хрустальный».
10:49
Экс-игрок «Ахмата» Маурисио рассказал, как Кадыров подарил ему бутсы с бриллиантами
Футболист «Родины» бразилец Маурисио рассказал о подарке от главы Чечни Рамзана Кадырова во время выступлений за «Ахмат».
10:43
Кроссы «Лисья гора» и «Быстрый пёс» прошли 1 и 2 октября в Москве
В Москве 1 и 2 октября состоялись кроссы «Лисья гора» и «Быстрый пёс», а также открытие нового сезона Студенческого кубка Бегового сообщества.
10:42
Колосков считает заявку Украины на проведение ЧМ-2030 пиар-акцией
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что присоединение Украины к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира 2030 года — пиар-акция.
10:41
В Промсвязьбанке заявили, что начнут кредитовать население новых регионов России
В Промсвязьбанке заявили, что банк продолжит развивать сеть в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и скоро начнёт кредитовать население.
10:41
Совфед одобрил ратификацию договоров о принятии четырёх регионов в состав России
Совет Федерации одобрил ратификацию договоров о принятии новых регионов в состав России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
10:35
Котов вышел во второй круг теннисного турнира в Астане
Россиянин Павел Котов пробился во второй круг турнира категории ATP 500 в Астане.
10:34
Сенатор Цеков заявил, что украинцы воюют за независимость США
Сенатор Совета Федерации России Сергей Цеков заявил, что украинцы воюют за независимость Соединённых Штатов.
10:21
Sport.еs: «Барселона» по-прежнему интересуется форвардом МЮ Рашфордом
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может продолжить карьеру в «Барселоне».
10:20
Приднестровье выплатило более $5 млн за поставку российского газа
Глава российско-молдавской газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан рассказал, что предприятие «Тираспольтрансгаз» выплатило свыше $5 млн «Газпрому» за поставку газа.
10:16
Бочкарёв: почти 70 социальных объектов введено в Москве с начала года
С начала года в Москве введено в эксплуатацию 69 объектов социальной инфраструктуры общей площадью более чем на 480 тыс. кв. м. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
10:12
Маск предупредил, что эскалация на Украине нанесёт значительный урон стране
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что по-прежнему поддерживает Киев, но предупредил, что эскалация на Украине нанесёт значительный урон стране и, возможно, всему миру.
10:10
Глава Bellator рассказал, как сорвался реванш Фёдора Емельяненко и Бейдера
Президент Bellator Скотт Кокер раскрыл планы о проведении заключительного боя в карьере для 46-летнего российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко.
10:04
Минобороны России опубликовало видео удара десантников по скоплению техники ВСУ
Минобороны России поделилось кадрами, на которых показан удар десантников по скоплению техники украинских войск в зоне проведения специальной военной операции.
10:01
МИД: выходцы из новых регионов, живущие за рубежом, должны за месяц решить с гражданством
Замглавы российского МИД Евгений Иванов заявил, что выходцы из новых регионов России, находящиеся за рубежом, должны в течение месяца определиться, хотят ли они поменять гражданство.
09:59
Хачанов победил Кресси и вышел во второй круг теннисного турнира в Астане
Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг турнира категории ATP 500 в Астане (Казахстан).
09:56
Источник: «Челси» и «Ливерпуль» зимой поборются за 18-летнего нападающего «Чикаго»
«Челси» готовится побороться с «Ливерпулем» за форварда МЛС Джона Дюрана.
09:54
МВД Казахстана: с 21 сентября в страну въехали порядка 200 тысяч россиян
Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что в страну с 21 сентября въехали около 200 тыс. граждан России.