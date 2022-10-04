Independent: британский политик посоветовал согражданам «найти высокооплачиваемую работу или снизить расходы»

Председатель Консервативной партии Великобритании Джейк Берри посоветовал испытывающим экономические трудности согражданам «найти высокооплачиваемую работу или снизить свои расходы», пишет The Independent. Резонансное заявление политика было сделано на фоне проведения нового экономического курса кабинета министров Лиз Трасс. По его мнению, «создание экономического роста» за счёт снижения налогов для богатых и 45%-го подоходного налога способствуют укреплению экономики страны.

Британцы, которые не справляются с оплатой растущих счетов, должны пытаться найти более высокооплачиваемую работу или сократить свои расходы, заявил председатель Консервативной партии Джейк Берри в воскресном эфире телекомпании Sky News. Высокопоставленный представитель тори отвечал на вопросы об экономической стратегии правительства Лиз Трасс, которая включает в себя снижение налоговой нагрузки для самых богатых. «Когда люди получают квитанцию об оплате счетов, то они понимают, что им нужно либо снизить свои расходы, либо найти новую работу с высокой заработной платой», — заявил он. По мнению политика, таким образом правительство пытается обеспечить «создание экономического роста», пишет The Independent.

Генеральный секретарь профсоюза Кристина Макани прокомментировала слова господина Берри, заявив, что правительство «живёт на другой планете». Она убеждена, что если ключевые работники прислушаются к совету правительства, то скоро некому будет управлять больницами, школами и домами престарелых, сообщает The Independent.

Председатель тори заявил, что после выборов 2019 года Лиз Трасс получила «абсолютный мандат» на проведение своей радикально новой экономической политики. «В манифесте 2019 года говорилось, что мы не будем повышать налоги, и фактически мы выполнили это, отменив повышение национального страхования. В нём говорилось, что мы будем стремиться к созданию экономического роста, и именно этим и занимается премьер-министр», — заявил Берри. Он также предупредил, что депутаты-консерваторы, которые проголосуют против плана правительства по снижению налогов, лишатся партийного билета. Некоторые депутаты-консерваторы рассматривают вопрос о том, голосовать ли вместе с лейбористами за отмену отмену 45%-й ставки подоходного налога. Джейк Берри выразил уверенность в том, что принятие мини-бюджета «в конечном итоге приведёт к долгосрочному успеху на выборах», сообщает The Independent.

По данным издания, сотни демонстрантов в Бирмингеме громко освистали министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Джейкоба Рис-Могга, когда в городе проводилась конференция тори. Разгневанные экономическим планом Лиз Трасс демонстранты несли плакаты с надписями: «Неизбранная, неподотчётная, беспринципная» и «Зарплата вверх, счета вниз, тори, вон!».

Теневой канцлер лейбористской партии Рэйчел Ривз заявила, что госпожа Трасс не смогла понять «беспокойство и страх», которые испытывают люди, столкнувшиеся с огромным увеличением выплат по ипотечным кредитам, обвинив премьер-министра и канцлера казначейства в проведении «безумного эксперимента» с экономикой, резюмировало The Independent.