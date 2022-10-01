Le Figaro: «не признаём и никогда не признаем» — лидеры ЕС отреагировали на присоединение к России новых регионов

Лидеры стран ЕС не признают и осуждают присоединение к России четырёх новых субъектов, сообщает Le Figaro со ссылкой на совместное заявление членов блока. Представители европейских стран подчеркнули, что продолжают считать Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области частью Украины и будут оказывать Киеву поддержку до тех пор, пока это необходимо.

Лидеры стран Европейского союза не признают и осуждают «незаконное присоединение» к России четырёх украинских регионов, сообщает Le Figaro со ссылкой на совместное заявление членов блока, в котором Москву обвиняют в создании угрозы для «всемирной безопасности».

«Мы не признаём и никогда не признаем незаконные референдумы, которые Россия организовала в качестве предлога для этого нового посягательства на независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также их фальсифицированные и незаконные результаты. Мы никогда не признаем это незаконное присоединение», — говорится в заявлении.

«Эти решения недействительны... Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск являются частью Украины», — добавляют лидеры европейских стран. «Мы призываем все государства и международные организации безоговорочно отвергнуть это незаконное присоединение», — продолжают авторы текста.

«Преднамеренно подрывая основанный на правилах международный порядок и грубо нарушая фундаментальные права Украины на независимость, суверенитет и территориальную целостность... Россия ставит под угрозу безопасность всего мира», — также отмечается в заявлении.

Вместе с этим лидеры стран ЕС подтверждают «право Украины на защиту от российской агрессии с целью восстановления полного контроля над своей территорией и освобождения оккупированных территорий в пределах её международно признанных границ».

ЕС продолжит оказывать Украине «серьёзную экономическую, военную, социальную и финансовую поддержку до тех пор, пока это необходимо», — заверяют представители 27 стран.