CNBC: отставной генерал предупреждает, что восстановление пострадавших от урагана районов США будет сложным

Полностью восстановить пострадавшие от урагана «Иэн» регионы США будет крайне сложно, учитывая общую площадь и масштабы разрушений. Об этом предупредил в эфире CNBC генерал-лейтенант в отставке Рассел Оноре, который в 2005 году координировал спасательные операции, проводимые при помощи военных, после того как ураган «Катрина» нанёс сокрушительный удар по Новому Орлеану.

С нами сейчас Рассел Оноре, генерал-лейтенант в отставке, который координировал спасательные операции военных после того, как ураган «Катрина» нанёс удар по Новому Орлеану. Генерал, рад вас видеть. Что вызывает у вас самые большие опасения сейчас, в связи с тем, что вы уже увидели среди этого ландшафта?



РАССЕЛ ОНОРЕ, генерал-лейтенант армии США в отставке: Больше всего меня беспокоит глубина и ширина этого шторма, который пересёк крайне населённый район — от западного побережья Флориды, и до северо-востока Флориды. Количество людей, которых это затронуло, количество вызванных этим наводнений, которые ещё продолжат происходить ночью, и другие последствия, Шеп, при его выходе на сушу. Тот округ, который он захватил...



Да, округ Ли.



РАССЕЛ ОНОРЕ: Сильный ветер и мощный подъём воды. Мы не знаем, что и как, сейчас мы этого наверняка не знаем — потому что не так много дверей удалось обойти, чтобы узнать, учитывая, что теперь каждый дом столкнулся с вызовом. И у них просто нет персонала, чтобы это сделать.



Вы знаете, я тоже думал о широте, глубине и размахе всего этого: ведь от Нового Орлеана до восточной части штата Миссисипи — это была тогда огромная территория, но даже не сотня миль. А здесь речь идёт уже о многих сотнях миль, и о районах, где проживает более семи миллионов человек. Это гигантский вызов! И хотелось бы знать, как же они собираются всё это охватить?



РАССЕЛ ОНОРЕ: Я даже не знаю. У нас было около 500 тысяч человек в Новом Орлеане и его окрестностях, около 80 процентов было эвакуировано. И у них была очень организованная эвакуация, как вы знаете, Шеп. Во Флориде они не убегают в соседний штат — они идут укрыться в местное убежище, это очень хороший план. Но я не совсем уверен, как это реально будет работать. С таким притоком воды, на фоне всех этих вызовов... У них может быть достаточно людей на бумаге, чтобы начать поисково-спасательные операции — но по факту их пока там нет, они ещё не в том месте, где они нужны.



Знаете, что меня беспокоит?



РАССЕЛ ОНОРЕ: То, что вы видите по телевизору, — это местные пожарные и несколько ребят из поисково-спасательных подразделений, которые выполняют простую работу. А самая сложная работа ещё предстоит там, где на берег обрушился ураган и дороги перекрыты.



Да, и они не предоставят нам информации об этом. Я понимаю, что эта реальность может быть довольно мрачной.



РАССЕЛ ОНОРЕ: Да, Шеп.



Но в какой-то момент им всё же придётся это объяснить. Вы знаете, генерал, о чём я действительно очень беспокоюсь, так это о страховках. Я имею в виду, смогут ли эти страховые компании всем заплатить? Или же они разорятся? Что люди собираются делать?



РАССЕЛ ОНОРЕ: Ну да, мы уже потеряли десять из них в прошлом году, Шеп, после того как ураган их обанкротил...



Да, в Луизиане!



РАССЕЛ ОНОРЕ: А Флорида даже в худшем состоянии, потому что они ни о чём не договаривались со страховыми компаниями. Восстанавливать всё это будет сущим адом... Мы никогда не сталкивались с восстановительными работами таких масштабов, как нам придётся увидеть здесь, после этого события. И я могу гарантировать вам, исходя из моих знаний обо всех ураганах и о том, что мы сейчас делаем после ураганов, что мы никогда раньше ещё не сталкивались с чем-то таких колоссальных масштабов.



Генерал Оноре, это очень отрезвляет — думать об этом, и особенно услышать это от вас: что это будет крупнейшее подобное восстановление в американской истории. Нам предстоят годы работы...



РАССЕЛ ОНОРЕ: Безусловно, да.



Генерал, всего вам наилучшего! И надеюсь скоро вновь вас увидеть. Спасибо!



Дата выхода в эфир 29 сентября 2022 года.