BFM TV: на фоне энергетического кризиса во Франции взлетел спрос на дрова

Резко подскочившие цены на газ, электричество и биотопливо вынудили французов закупаться для отопления дровами, рассказывает BFM TV. Спрос на кубометры древесины за год вырос на 50%, и поставщики уже не справляются с объёмами поставок.

Жером разъезжает по дорогам департамента Мозель в бешеном темпе. В его грузовике лежат кубометры дров, которые все отрывают с руками.

ЖЕРОМ Л’ЭКОЛЬ, сотрудник компании Piskorski Bois Energie: Надо сказать, что я с трудом отвечаю на все запросы. В прошлом году мы развозили по 15 кубометров в день, а сейчас — 30.

Потому что даже если стоимость поленьев с июня выросла больше чем на 10 процентов, она остаётся значительно выгоднее в сравнении с ценой на газ, электричество и даже пеллеты биотоптива. Кубометр дров в среднем стоит 90 евро, так что многие решили воспользоваться этим видом отопления. Однако…

ОПЕРАТОР: Добрый день! Компания Piskorski.

…есть проблема.

ОПЕРАТОР: Должна вас сразу предупредить, что поставку дров можно заказать с середины декабря.

Сроки поставок резко увеличились, спрос вырос так быстро — на 50 процентов за год, — что на этом складе, обычно заполненном, почти не осталось дров.

МАКСАНС ПИСКОРСКИ, начальник отдела по продаже топливной древесины в компании Pickorski: Обычно максимальный спрос также возникает, когда становится холодно — холоднее, чем в предсезонье. Но когда похолодает в декабре и когда нужно будет пополнить запасы наших клиентов, у нас не будет достаточно дров в тот момент, когда люди будут мёрзнуть. Сейчас мы довольно обеспокоены тем, как мы сможем обеспечить наших клиентов.

Чтобы обеспечить поставки большему количеству людей, компания ограничила объём закупок до шести кубометров на человека.