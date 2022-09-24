Huffington Post: Республиканская партия США продемонстрировала «исключительность Америки» кадрами из России и с Украины

В своём предвыборном ролике об «исключительности Америки» Республиканская партия США разместила кадры из России, с Украины и из Словакии, сообщает The Huffington Post. По всей видимости, вместо съёмок собственного материала создатели агитационного клипа воспользовались общедоступным видео.

В пятницу лидеры республиканцев в палате представителей обнародовали свою программу на 2023 год под названием «Приверженность Америке», а вместе с ней и вдохновляющее видео, наполненное сценами, представленными как исключительные образы Америки, которые на самом деле были кадрами из России и с Украины, пишет The Huffington Post.

Видеоролик Республиканской партии «Преамбула к обязательству перед Америкой» начинается с того, что диктор рассказывает о «богатом наследии американской истории» на фоне кадров с буровой установкой на рассвете. Этот видеофрагмент явно намекает на природные ресурсы Америки, однако в действительности был снят в Волгоградской области России. В другой сцене мальчик улыбается и бежит по полю с игрушечным самолётиком. На экране появляются слова «Свобода и стремление к счастью» — отсылка к Декларации независимости. Как оказалось, и этот фрагмент был снят в той же Волгоградской области, сообщает The Huffington Post.

Далее в видео республиканцы обрушиваются с критикой на демократов из-за проводимой ими экономической политики, и на экране появляются слова «Калечащая инфляция и безудержная преступность» над женщиной, идущей по продуктовому магазину. Однако и в этих кадрах журналисты издания The Huffington Post разглядели на одной из полок магазина висящий ярлык с надписью AKCIA, которое используется для обозначения продаж в словацких магазинах.

Рассуждения о «яркости американской мечты» сопровождаются видом кукурузного поля на Украине и фермера, несущего на плече сумку с урожаем. Выяснилось, что у самого фермера из этого фрагмента ролика есть своя страница на известном сайте со стоковыми материалами, где он выкладывает свои фото и видео, указывает The Huffington Post.