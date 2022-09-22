Global Times: за распространяемую CША инфляцию расплачивается весь мир

Повышение ставок Федерального резерва США привело к укреплению американского доллара, пишет Global Times. Одновременно с этим курсы валют других стран упали до многолетних минимумов. За агрессивную монетарную политику Америки снова расплачивается весь мир, который устал от гегемонии доллара и уже начал предпринимать шаги по его замене.

Раньше говорили, что когда чихает Америка, весь мир уже простудился. Имелось в виду, что, если экономика США падает, экономики всех остальных стран падают вместе с ней. В 1929 году утрата доверия к фондовому рынку США вызвала крах на Уолл-стрит и способствовала наступлению Великой депрессии. Точно так же спровоцированный США мировой финансовый кризис 2008 года напрямую привёл к Великой рецессии и Европейскому долговому кризису, пишет Global Times.

Сегодня мировой экономике снова угрожает финансовый недуг, распространяющийся из Америки: на этот раз им стал сильный доллар. Нефть и газ продаются в долларах США, и любое увеличение стоимости энергоносителей оказывает непосредственное влияние почти на всю мировую экономику и ведёт к росту инфляции, сообщает Global Times.

Парадоксально, но сильный доллар увеличивает стоимость товаров, если сравнивать с другими валютами. Федеральная резервная система США пытается сдержать внутреннюю инфляцию, укрепляя доллар за счёт повышения собственных процентных ставок. Это хорошая новость для американцев, но не для остального мира. Высокие процентные ставки на доллар помогают Америке, но одновременно с этим наносят ущерб мировой экономике. Федеральный резерв своими мерами привёл к аномальному росту курса доллара, за что вновь расплачивается весь мир, пишет издание.

Окрепший доллар привёл к тому, что другие валюты стали менее привлекательными для инвесторов. Курс евро упал до самого низкого уровня по отношению к доллару за два десятилетия, опустившись ниже паритета. Японская иена упала до минимума почти за четверть века. Не исключено, что вскоре фунт стерлингов упадёт до паритета один к одному по отношению к доллару впервые за 37 лет, отмечает Global Times.

Центральные банки других стран могут противодействовать укреплению доллара повышением собственных процентных ставок, однако это лишь краткосрочная мера. В долгосрочной перспективе необходимо серьёзно задуматься о том, как мир может уйти от долларовой зависимости и перейти к новой системе взаиморасчётов. Хотя доллар и считается одной из самых сильных мировых валют, его курс может привести к дестабилизации мира за пределами США.

Пришло время искать альтернативу гегемонии доллара, и в этом направлении уже сделаны первые шаги. Так, например, Россия, Китай, Индия и Саудовская Аравия уже частично торгуют рублями, юанями и рупиями в качестве альтернативы американской валюте. Пока другие страны страдают, Америка будет продолжать неуклонно идти по тому же пути, чтобы защитить свою внутреннюю экономику, независимо от последствий в других странах. Америка лечит себя от инфляции, заражая ею весь остальной мир, завершает автор материала.