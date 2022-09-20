Al Jazeera: «интеллектуальная незрелость» — в Америке и Европе растёт число преступлений на почве ненависти

В США и Европе увеличивается число преступлений, совершённых на почве ненависти. Их совершают как любители острых ощущений, так и мстители, а иногда даже те, кто считает себя «крестоносцами». Однако, как пишет Al Jazeera, преступления на почве ненависти — это проявление своего рода интеллектуальной незрелости, непонимания единства человеческой судьбы на земле, поэтому с этим необходимо бороться.

Согласно данным, собранным Центром изучения ненависти и экстремизма при Калифорнийском государственном университете в Сан-Бернардино, в Соединённых Штатах в первой половине 2022 года увеличилось число преступлений на почве ненависти. Как пишет Al Jazeera, с недавнего времени и в ЕС также наблюдаются случаи разжигания ненависти и связанные с этим преступления.

ФБР определяет преступление на почве ненависти как уголовно наказуемое деяние против человека или собственности, полностью или частично мотивированное расовой или религиозной принадлежностью, физическими особенностями человека, его сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью.

Резкий рост числа преступлений такого характера в последние годы в Америке обусловлен рядом факторов, и среди них не последнее место занимают подъём антиазиатских настроений во время пандемии COVID-19 и враждебность по отношению к темнокожим в ответ на протесты 2020 года.

В Европе человеконенавистническая риторика особенно процветает в социальных сетях, поскольку их пользователи, в том числе политические деятели, не склонны заботиться о взвешенном выражении своих мыслей. Согласно исследованиям, проведённым в 2020 и 2021 году Европейским парламентом при поддержке Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью, в последние годы частота преступлений неуклонно растёт во всех странах Европы.

В исследовании приводятся примеры ненавистнических высказываний и связанных с ними преступлений против различных целевых групп, а также некоторые статистические данные. Например, 63% опрошенных девушек сообщили о той или иной форме онлайн-домогательств в социальных сетях. 38% респондентов из группы людей с инвалидностью сообщили, что становились жертвами разжигания ненависти в течение года, предшествовавшего опросу, и 17% из них стали жертвами физического насилия.

Эти события были связаны с увеличением иммиграции, экономическим и социальными кризисами, распространением теорий заговора и дезинформацией, а также более широким использованием интернета, включая социальные сети. Также очевидно, что пандемия COVID-19, а также возникшие на её фоне экономические трудности и отсутствие безопасности в значительной степени способствовали росту ненависти в Европе и преступлений на этой почве.

Автор статьи отмечает, что существуют четыре основных мотива или причины преступлений на почве ненависти.

Поиск «острых ощущений» для молодёжи

Преступления на почве ненависти часто носят провокационный характер, а молодые преступники могут действовать из-за скуки или состояния опьянения. По мнению экспертов, часто для таких преступлений нет реальных оснований, так как преступники совершают их из-за сопутствующего им волнения, а жертвы подвергаются риску, потому что отличаются от нападающего иной расой, верой или полом.

Виновные часто полагают, что обществу нет дела до жертв и их действий или, что ещё хуже, оно будет им аплодировать и восхищаться нападавшими.

Хотя, как правило, нападающими становятся молодые люди, они очень опасны. Их жертвы получают тяжёлые телесные повреждения. Согласно исследованию Северо-Восточного университета США, 70% таких нападений заканчиваются госпитализацией пострадавших.

Однако враждебность нападающих к своим жертвам, которых они выбирают наугад, и причиняемый ущерб могут быть некритичны, поскольку не имеют под собой реальных мотивов и редко приводят к гибели жертв.

Надуманные предлоги для защиты

Порой в ходе совершения преступлений на почве ненависти злоумышленники считают, что защищают своё влияние в районе проживания, на рабочем месте, религию или страну. В отличие от искателей «острых ощущений», которые нападают без предупреждения на людей из других районов, их жертвы заранее определены. Они оправдывают свои действия тем, что они необходимы для предотвращения угроз. Часто эти атаки вызваны конкретным событием, например переездом мусульманской или темнокожей семьи в район с преимущественно белыми жителями.

Подобно любителям «острых ощущений», такие «защитники» практически не раскаиваются в своих преступлениях. По их убеждению, большая часть, если не всё общество, поддерживает их, но боится делать это открыто.

Месть

Многие преступления на почве ненависти рассматриваются как форма мести, будь то ответ на личные оскорбления, аналогичные преступления на почве ненависти или терроризм. Часто действуя в одиночку, «мстители» нападают на членов расовой, этнической или религиозной группы, которые, по их мнению, совершили первоначальное преступление, даже если жертвы не имеют к нему никакого отношения. Они заботятся только о мести и при необходимости отправятся на территорию будущих жертв, чтобы добиться её осуществления.

Такие нападения участились после террористических актов и направлены в основном против американских мусульман. Ярким примером являются события после терактов 11 сентября 2001 года, когда число преступлений на почве ненависти против арабов и других мусульман выросло на 1600%. То же самое произошло после терактов в Париже в 2015 году.

Иногда друг на друга нападают представители одной и той же религии или этнической группы. Например, прокуратура Огайо обвинила членов секты амишей в преступлениях на почве ненависти после того, как они насильно остригли бороды конкурирующему религиозному движению. Хотя апелляционный суд отменил обвинительный приговор, он постановил, что вера была важным, но не главным мотивом нападений.

«Крестовые походы»

Это, пишет автор статьи, самые тяжкие виды преступлений на почве ненависти, совершаемые людьми, считающими себя «крестоносцами». Они считают своей миссией вести тотальную войну против представителей другой расы или религии.

Совершающие такие преступления лица публикуют длинные заявления, объясняющие их взгляды, посещают веб-сайты, полные ненавистнических высказываний и изображений насилия, или отправляются в места символического значения, стремясь нанести максимальный ущерб.

Как заключает автор материала, преступления на почве ненависти — это проявление своего рода интеллектуальной незрелости, непонимания единства человеческой судьбы на земле.

«Мы все находимся в одной лодке. Если она утонет, мы все погибнем. Существующие между нами расовые, этнические, религиозные и гендерные различия естественны и обогащают нашу жизнь. Представьте, если бы все люди были одного цвета кожи, одного пола и одной веры, неужели это бы не уничтожило саму суть нашего бытия?» — резюмирует автор Al Jazeera.