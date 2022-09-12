France 3: украинский кризис спровоцировал дефицит бутылок у итальянских виноделов

Военная операция на Украине обернулась неожиданными последствиями для итальянских виноделен: из-за прекращения импорта украинских и российских стеклянных бутылок Италия лишилась пятой части необходимого ей объёма такой тары, передаёт France 3. Как подчёркивается в репортаже канала, дефицит бутылок крайне опасен для производителей вина, поскольку, если они вовремя не разольют продукт в тару, им, по существу, придётся выбросить часть урожая на помойку.

Пять миллионов тонн стеклянных бутылок каждый год: Италия — лидер по их производству в Европе. Но спрос на них так высок, что обеспечить его не под силу и этим гигантским конвейерам — и 20 процентов от общего числа бутылок приходится ввозить с Украины и из России, а в этом году поставок оттуда не будет.

По словам председателя объединения производителей стекла и стеклянных товаров, дефицит уже даёт о себе знать.

МАРКО РАВАЦИ, председатель Объединения производителей стекла Италии: Из-за боевых действий на Украине было остановлено пять огромных обжигательных печей — а часть производившихся там изделий поставлялась сюда, в Италию, и мы теперь ощущаем нехватку.

Это — серьёзный удар для региона Вальполичелла, знаменитого своими люксовыми винами. Там ещё неделю назад начали собирать виноград. Весна и лето выдались в этом году очень солнечными, а града не было — вино обещает получиться замечательным. Словом, всё было бы отлично — если бы не эта проблема в виде нехватки стеклянной тары. Из-за неё виноградники вынуждены соперничать между собой.

Рикардо Манаре нужно 150 тысяч бутылок — но даже несмотря на то, что он закупает их по цене, вдвое превышающей норму, никакой уверенности в том, что ему хватит тары, у него всё равно нет.

РИККАРДО МАНАРА, виноградарь из Вальполичеллы: Никаких гарантий нам больше не дают. Хотя мы и соглашаемся платить за бутылки больше, мы не знаем, доставят ли их вовремя или нет.

Не разлить винтажное вино по бутылкам — значит, по сути, выкинуть часть урожая на помойку. Для соседней винодельни Masi, расположенной в старом замке, подобное просто немыслимо.

Предприятию нужно огромное количество бутылок — около 12 миллионов. Но Masi производит красные вина, которые относятся к категории «гран крю», — и руководство готово скупать всю доступную тару по любой цене.

ФЕДЕРИКО ЖИРОТТО, начальник производства, винодельня Masi: Мы запасаемся бутылками и готовы платить столько, сколько нужно. К счастью, мы — компания солидная и можем себе это позволить.

Тару в первую очередь поставляют крупным винодельням, и те делают запасы — а вот предприятия помельче сталкиваются с трудностями. Аналогичная ситуация сложилась и во Франции.

Италия активно работает над развитием сектора переработки отходов, пытаясь увеличить объём производства бутылок на 20 процентов, дабы обходиться без росссийской и украинской продукции. Однако такой план даст ощутимый эффект лишь через несколько месяцев.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2022 года.