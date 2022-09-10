Guardian: эксперты посоветовали Украине не деньги печатать, а реформировать экономику

Со своими экономическими проблемами Украина справляется с помощью печатного станка. Поэтому инфляция достигает 20%, а проблемы не уходят. The Guardian приводит выводы международных экспертов, которые советуют Украине заняться борьбой с коррупцией и теневым рынком, сделав ставку на механизмы свободного рынка.

Украинскому правительству нужно пересмотреть свою политику в области налогообложения и расходов, чтобы страну не постиг экономический кризис, пишет The Guardian со ссылкой на экономистов. Инфляция на Украине достигает 20%, надвигается кризис в сфере кредитования, так что Владимиру Зеленскому необходимо реформировать экономику, пишет автор статьи. Причём на кону, по его словам, «выживание Украины и будущее Европы».

Такие экстраординарные вызовы требуют экстраординарных мер и экстраординарной поддержки со стороны международных партнёров Украины, отмечает эксперт. В частности, он рекомендует увеличить количество людей, которые платят налоги, а также улучшить координацию между центральным банком и министерством финансов. Плюс нужны антикоррупционные меры, чтобы ограничить объём денег, которые утекают из экономики.

Сразу после начала российской спецоперации Киев ввёл серию экстренных мер, чтобы справиться с растущими военным тратами. Всё это время иностранные правительства финансировали и поставляли вооружения и обучали военных, а Киев финансировал внутреннюю политику, благодаря тому, что печатал деньги и не платил по внешнему долгу, который составляет $20 млрд. Но девять международных экономистов, включая тех, кто раньше работал в МВФ, предупреждают, что прежние экстренные меры изжили себя и Украине нужно взять на вооружение более стратегический подход.

По оценке Moody’s, бюджетный дефицит Украины в этом году достигнет 22% ВВП, и государству снова придётся включить печатный станок. При этом иностранные инвесторы недовольны и настаивают на реформах. Их доверие не смогло восстановить даже повышение процентной ставки до 25%.

Экономисты говорят, что Украина должна не на Центробанк опираться, который деньги печатает, а на налоги с богатых украинцев, а также предлагают ей продавать обычным гражданам военные займы. Сейчас налоговая ставка на Украине составляет 18%, и её нужно адаптировать к прогрессивной шкале. Например, эксперты предлагают брать дополнительные налоги с богатых на военное дело, чтобы потом этот сверхналог можно было бы легко отменить.

Эксперты настаивают, что Украине нужно сделать ставку на свободный рынок. При этом долгое время ахиллесовой пятой Киева была коррупция и теневая экономика, которую будет сложно реформировать, используя уже существующие институты. Так что они предлагают отпустить контроль за экономикой, не фиксировать цены, упростить перемещение ресурсов.

Как пишет The Guardian, Киев недавно стал продавать излишек своей электроэнергии Европейскому союзу, а также упростил условия увольнения сотрудников.

Страны «Большой семёрки» и Евросоюза объявили, что передадут Украине $29,6 млрд, но пока собрали только $12,7 млрд. При этом прямые потери Украины от спецоперации оцениваются в $97 млрд. А ВВП, как ожидается, в этом году сократится на 15,1%. Как считают экономисты, в ближайшие три года Украине потребуется около $105 млрд на экстренные нужды.