Bloomberg: спад украинской экономики за год может составить 33%
Специальная военная операция России пошатнула экономику Украины. Как пишет Bloomberg, во втором квартале валовой внутренний продукт упал на 37% в годовом исчислении на фоне разрушения инфраструктуры страны и резкого сокращения экспорта и потребления.
После падения ВВП на 15% в первом квартале и экономического краха в период с апреля по июнь стал очевидным ущерб, вызванный конфликтом. Ключевые экспортные отрасли понесли серьёзный урон, а правительство изо всех сил пытается финансировать военные усилия по защите страны.
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