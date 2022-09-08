WP: раненые бойцы ВСУ рассказали о потерях после отступления под Херсоном

Раненые бойцы ВСУ рассказали о больших потерях в боях под Херсоном журналистам издания The Washington Post. Помимо этого, солдаты пожаловались на огромный технический разрыв между враждующими сторонами: украинцы намного хуже вооружены по сравнению с хорошо оснащённой российской армией. В украинских войсках стали всё чаще задействовать солдат без боевого опыта, что сильно осложняет наступательные операции Киева.

Тема контрнаступления на Херсон настолько чувствительна, что украинское военное командование запретило репортёрам приезжать на линию фронта, поэтому журналисты The Washington Post отправились в госпиталь, где раненые участники контрнаступления на Херсон рассказали о положении дел на передовой. Большинство интервьюируемых побоялись называть даже свои имена. В разговоре с американским изданием солдаты ВСУ заявили, что им «не хватает артиллерии, необходимой для выбивания Вооружённых сил России», и описали зияющий технологический разрыв с их лучше оснащённым противником, пишет The Washington Post.

«Мы потеряли пять человек на каждого из них», — заявил командир взвода без военного опыта Игорь. По его словам, у его заместителя также нет военного опыта. По словам украинских военнослужащих, российские беспилотники «Орлан» обнаруживали украинские позиции с высоты более километра, откуда их не было слышно. Украинские же беспилотники перехватывались российскими военными.

Раненые украинские солдаты рассказали, как российские танки внезапно появлялись из недавно построенных цементных укреплений, чтобы обстрелять пехоту из крупнокалиберной артиллерии. Затем военная техника исчезала под бетонными укрытиями, защищёнными от миномётного и ракетного огня. Контрбатарейные радиолокационные системы автоматически обнаруживали и определяли местонахождение ВСУ, которые обстреливали россиян снарядами, открывая в ответ шквал артиллерийского огня, пишет The Washington Post.

Ещё один солдат ВСУ заявил, что огонь российской артиллерии был беспощадным и что «они просто били нас всё время. Если мы выпустим три миномёта, они в ответ выпустят двадцать», — рассказал Александр, потерявший руку в результате взрыва мины в ходе контрнаступления на прошлой неделе, пишет The Washington Post.

Украинские бойцы признались, что им приходилось экономить боеприпасы, но даже когда они стреляли, у них были проблемы с попаданием в цель. «Когда вы даёте координаты, они должны быть точными, но это не так», — добавил он, отметив, что то, чем он воевал, выпущено в 1989 году.

Российская радиоэлектронная борьба также представляла постоянную угрозу. Солдаты рассказали, что после окончания смены включали телефоны, чтобы позвонить или отправить текстовое сообщение членам семьи, после чего их тут же обстреливала российская артиллерия. «Когда мы включаем мобильные телефоны или радио, они сразу же распознают наше присутствие, — сказал Денис. — А потом начинается стрельба».

По задумке Киева херсонское контрнаступление должно поднять боевой дух нации и продемонстрировать западным правительствам, что их миллиарды долларов в виде экономической и военной помощи окупаются, даже несмотря на то, что санкции против России привели к росту цен на энергоносители и инфляции, а также усилили опасения по поводу ещё более дорогой зимы, отмечает The Washington Post.

Боец ВСУ Денис рассказал, что почти все в его подразделении из 120 человек получили ранения, хотя убиты лишь двое. Другой солдат сказал, что в его подразделении из 100 солдат семеро были убиты и 20 ранены. Командир взвода Игорь сказал, что 16 из 32 человек под его командованием получили ранения и один погиб.

В материале отмечается, что если в начале спецоперации России на Украине воевали профессиональные военные, то, понеся большие потери на востоке Донбасса, в войсках начали задействовать менее опытные добровольческие или резервные подразделения. В итоге наступательные операции проходят гораздо сложнее, требуют дополнительного времени и подготовки, заключает издание.