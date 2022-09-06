Guardian: в попытке спасти британскую экономику Трасс окружит себя лояльными министрами

Сегодня Лиз Трасс официально возглавит британское правительство. После вступления в должность она собирается назначить на ключевые позиции «лояльных» тори, чтобы заняться решением тяжёлого экономического кризиса, с которым столкнулось Соединённое Королевство, сообщает The Guardian.

Сегодня Лиз Трасс официально станет премьер-министром Великобритании. После вступления в должность она немедленно назначит в правительство «лояльных» тори, поскольку ей нужно срочно заняться составлением плана по борьбе с «худшим экономическим кризисом за поколение», пишет The Guardian.

Накануне Трасс и её сторонники радовались тому, что ей удалось получить более 81 тыс. голосов среди членов Консервативной партии. Но эта эйфория победы быстро уступит место суровой реальности, поскольку страна находится на грани рецессии, подчёркивает издание.

По данным The Guardian, ближайший союзник Трасс Квази Квартенг станет её канцлером казначейства. Также ожидается, что новоиспечённый премьер назначит Суэллу Браверман министром внутренних дел, а Джеймса Клеверли — министром иностранных дел. В результате впервые в истории страны на четырёх главных государственных постах не будет ни одного белого мужчины.

Вероятно, вопреки традициям, соперник Трасс и бывший канцлер казначейства Риши Сунак не получит должности в её кабинете. По мнению его окружения, политик будет оставаться в тени до тех пор, пока новое правительство не потерпит неудачу.

Преемницу Бориса Джонсона призывали не формировать правительство из лоялистов, а попытаться объединить партию. Но, на взгляд союзников, подобный шаг был бы нелогичным с учётом того, что премьеру пришлось бы предоставлять посты тем, кто открыто критиковал её на протяжении всей предвыборной кампании.

Энергетический кризис — один из ключевых вопросов для нового правительства. В ближайшие дни Трасс собирается объявить о поддержке домохозяйств и предприятий. Она и её соратники обсуждают принятие мер на £100 млрд, которые могут включать замораживание счетов за электроэнергию, утверждает издание.

Между тем внезапный опрос YouGov показал, что 50% британцев были разочарованы или «очень разочарованы» тем, что Трасс станет следующим премьер-министром. Её назначением остались довольны лишь 22% респондентов, отмечается в статье.

Возможно, рейтинг нового премьера пойдёт вверх, но пока всё свидетельствует о том, что её ждёт весьма недолгий «политический медовый месяц». Ведь Трасс столкнётся со множеством острых вопросов — от возможных осенних забастовок и сломанной системы здравоохранения до неослабевающего украинского конфликта и споров с Брюсселем по брекситу, обращает внимание The Guardian.