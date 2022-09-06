Federalist: за «непоколебимую поддержку» Украины приходится расплачиваться простым американцам

Крупномасштабная американская кампания по поддержке Украины ведётся в отсутствие чётко сформулированной миссии и целей, что может обернуться для США очередным поражением. Как пишет автор The Federalist, американские семьи, сталкивающиеся со стремительным ростом стоимости жизни, имеют полное право скептически относиться к помощи, которую их правительство оказывает Украине в конфликте, формальным участником которого Соединённые Штаты даже не являются.

Только за последние две недели администрация Байдена обязалась предоставить Киеву поддержку в области безопасности на сумму почти в $4 млрд, выделив $3 млрд и $775 млн отдельными пакетами. Общая сумма военной поддержки, которая была предоставлена Украине с момента вступления Джо Байдена в должность президента в январе 2021 года, уже составила баснословные $13,5 млрд, и эта цифра продолжит расти. Как считает научный сотрудник Центра обновления Америки и бывший помощник сенатора США Майка Ли Кэтрин Томпсон, поставки вооружений, а также полное отсутствие какого-либо контроля над его доставкой готовят почву для того, чтобы участие Вашингтона в украинском конфликте обернулось очередным провалом Америки в опосредованной войне, которая не приносит никакой значимой пользы интересам национальной безопасности Америки. Кроме того, особенно пагубной чертой этой «оружейной щедрости» является отсутствие чёткой конечной цели в самом конфликте.

Как отмечает автор в статье для The Federalist, Байден заявил, что Соединённые Штаты будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Но неспособность американских лидеров связать миллиарды долларов, выделяемых на помощь Киеву, с необходимостью отреагировать на реальную угрозу, непосредственно затрагивающую интересы безопасности США, является симптомом более серьёзной проблемы. Европейские державы десятилетиями полагались на систему обороны, которую финансировали Соединённые Штаты через НАТО. Это привело к сокращению расходов на оборону и снижению боеготовности на континенте. Но вместо того, чтобы надавить на Европу и заставить её взять на себя большую долю ответственности за оказание помощи Украине, Соединённые Штаты приняли в НАТО ещё два государства, чьи вооружённые силы плохо оснащены.

В этом кроется серьёзная опасность, поскольку Киев и крупнейшие члены НАТО получают право решать за США, какими должны быть приемлемые объёмы поставок вооружений и условия для завершения конфликта, а также навязывать этот кризис в качестве ключевого приоритета национальной безопасности США. И Украина уже позволяет себе такие вольности.

Отвечая на вопрос об американцах, которых беспокоят масштабы помощи Украине, Владимир Зеленский сказал: «Пока мы противостоим наступлению русских, моральная целостность Соединённых Штатов будет сохраняться, то есть мы отдаём наши жизни за ваши ценности и за совместную безопасность мира. Инфляция — ничто, COVID — ничто».

Автор материала отмечает, что при всём уважении к Зеленскому американские семьи, сталкивающиеся со стремительным ростом стоимости жизни, имеют полное право скептически относиться к той безудержной и бесцельной поддержке, которую их правительство оказывает Украине в конфликте, формальным участником которого Соединённые Штаты даже не являются. Более того, недавно Зеленский заявил, что его страна будет сражаться с Россией «без уступок и компромиссов». Такая позиция Киева ставит Соединённые Штаты в крайне неудобное положение, лишая их возможности предлагать мирные переговоры.

«Конгресс мог бы ограничить объёмы экстренных расходов. Белый дом мог бы снизить градус риторики, не доводя его до «непоколебимой поддержки». Никто в правительстве США не потрудился чётко обозначить конечную цель. Теперь, когда мы столкнулись с угрозой захвата Тайваня Китаем, здравомыслие должно взять верх над негативным пиаром. Нам необходимо выработать стратегию, которая в конечном счёте позволит Соединённым Штатам свернуть кампанию по вооружению Украины», — заключает автор The Federalist.