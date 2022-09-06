Federalist: за «непоколебимую поддержку» Украины приходится расплачиваться простым американцам
Только за последние две недели администрация Байдена обязалась предоставить Киеву поддержку в области безопасности на сумму почти в $4 млрд, выделив $3 млрд и $775 млн отдельными пакетами. Общая сумма военной поддержки, которая была предоставлена Украине с момента вступления Джо Байдена в должность президента в январе 2021 года, уже составила баснословные $13,5 млрд, и эта цифра продолжит расти. Как считает научный сотрудник Центра обновления Америки и бывший помощник сенатора США Майка Ли Кэтрин Томпсон, поставки вооружений, а также полное отсутствие какого-либо контроля над его доставкой готовят почву для того, чтобы участие Вашингтона в украинском конфликте обернулось очередным провалом Америки в опосредованной войне, которая не приносит никакой значимой пользы интересам национальной безопасности Америки. Кроме того, особенно пагубной чертой этой «оружейной щедрости» является отсутствие чёткой конечной цели в самом конфликте.
Как отмечает автор в статье для The Federalist, Байден заявил, что Соединённые Штаты будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Но неспособность американских лидеров связать миллиарды долларов, выделяемых на помощь Киеву, с необходимостью отреагировать на реальную угрозу, непосредственно затрагивающую интересы безопасности США, является симптомом более серьёзной проблемы. Европейские державы десятилетиями полагались на систему обороны, которую финансировали Соединённые Штаты через НАТО. Это привело к сокращению расходов на оборону и снижению боеготовности на континенте. Но вместо того, чтобы надавить на Европу и заставить её взять на себя большую долю ответственности за оказание помощи Украине, Соединённые Штаты приняли в НАТО ещё два государства, чьи вооружённые силы плохо оснащены.
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