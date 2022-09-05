El País: «такого исхода не предвидели даже самые пессимистичные прогнозы» — большинство чилийцев не поддержали замену конституции Пиночета

Подавляющее большинство чилийцев проголосовали против проекта новой конституции страны, которая должна была прийти на смену основному закону, принятому ещё во времена диктатуры Аугусто Пиночета, пишет El País. Как отмечает издание, масштабы поражения сторонников этого документа были эпическими: такого исхода не предвидели даже самые пессимистичные прогнозы.

Подавляющее большинство жителей Чили сказали нет новой конституции, пишет El País. Масштабы этого поражения были эпическими: против проекта нового основного закона страны высказались 62% чилийцев, и лишь 38% поддержали его.



Такого исхода не предвидели даже самые пессимистичные прогнозы. Этот результат стал очень тяжёлым ударом для правительства Габриэля Борича, поставившего всё на триумф новой конституции.



Президент страны немедленно признал поражение и пообещал «вместе с конгрессом и гражданским обществом выработать новый конституционный маршрут».



«Я принял это послание, — сказал Борич. — Мы должны прислушиваться к гласу народа».



Триумф противников новой конституции был ошеломляющим, говорится в статье. Против этого документа проголосовали все регионы страны, даже столица, которая в ноябре прошлого года сыграла ключевую роль к победе Габриэля Борича во втором туре президентских выборов.



За вариант «против» проголосовали 7,8 млн чилийцев, что стало рекордным показателем за всю историю голосований в Чили. Однако, как отмечает издание, этот рекорд был обусловлен тем, что участие в плебисците было обязательным. В итоге в этом голосовании приняли участие 85% чилийских избирателей, говорится в статье.



Новая конституция стала «институциональным выходом», предложенным стране чилийскими политиками для сдерживания беспорядков, вспыхнувших в результате народных волнений 2019 года. Однако три года спустя народ сказал, что этого недостаточно. В тексте новой конституции был ряд глубоких изменений с акцентом на гендерном равенстве, экологии и признании коренных народов. Но популярность этого документа мало-помалу стала сходить на нет, поскольку Конституционный конвент, работавший над текстом основного закона, утратил доверие чилийцев, при этом рос страх среди людей, которые видели в этом документе угрозу существующему статус-кво.



Однако, несмотря на всё это, жители Чили до сих пор убеждены в том, что действующая конституция, составленная во времена диктатуры Аугусто Пиночета, «должна быть похоронена».



Умеренные правые и умеренные левые, одержавшие победу на нынешнем референдуме, теперь должны проявить уважение к решению, принятому их согражданами в ходе октябрьского плебисцита 2020 года, когда 78% избирателей высказались за изменение действующей конституции, пишет El País.