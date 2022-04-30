NTD: из-за многолетней засухи в Чили трава становится настоящей роскошью

В столице Чили, где уже десять лет продолжается сильнейшая в истории страны засуха, трава становится настоящей роскошью. Как передаёт NTD, город начал принимать меры, чтобы ограничить полив, а пышные зелёные насаждения заменяют пустынными растениями. Власти страны также объявили о начале нормирования воды в столице, что произойдёт впервые почти за 500-летнюю историю города.

Трава становится роскошью в столице Чили. Здесь десять лет продолжается сильнейшая в истории страны засуха. Город уже начал принимать меры, чтобы ограничить полив. Теперь пышные зелёные насаждения заменяют пустынными растениями.

ВАЛЕНТИНА ВЕГА, глава Управления зелёных зон Провиденсии: 2021 год был самым засушливым в истории Чили. В районе Провиденсия — 730 тысяч квадратных метров зелёных насаждений, в основном трава. А она потребляет около шести литров на квадратный метр.

В Сантьяго проживает около шести миллионов человек. И уже 13-й год город пытается приспособиться к более сухому климату.

САНДРА ПЕРЕС, инженер гидравлических систем: Они меняют свои парки и зелёные насаждения, чтобы включить виды с более низким потреблением.

Ранее в этом месяце власти Чили объявили о начале нормирования воды в столице. Это произойдёт впервые почти за 500-летнюю историю города. Хотят ограничить давление и проводить веерные отключения.

Также планируют преобразовать участки вдоль дорог и автомагистралей. Вместо зелёных насаждений будут сады с капельным орошением и растениями, которые потребляют мало воды.

ДИНА РОБЛЕС, жительница Сантьяго: Соседка сказала мне, что изменения ей не понравились. Они ждали цветов, а появились только камни.

Город также разделили. В богатых районах больше лужаек и аллей с деревьями.

НИКОЛЬ БЛОХ, кинезиолог: Некоторым людям гарантирован доступ к воде, а остальным придётся страдать от нормирования воды и принимать необходимые меры дома, чтобы с этим справиться.

В этом городском парке Сантьяго уровень воды в каналах на 80 процентов меньше, чем обычно. Теперь здесь обновляют ирригационные системы и высаживают деревья, лучше приспособленные к более засушливому климату.

Дата выхода в эфир 28 апреля 2022 года.