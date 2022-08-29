Independent: из-за подорожания энергоносителей почти четверть британцев вообще не намерены включать отопление этой зимой

00:13
Разведка США изучает потенциальный риск нацбезопасности от изъятых у Трампа документов
Разведка США изучает потенциальный риск для национальной безопасности от раскрытия данных, содержащихся в документах, которые были изъяты при обыске в поместье бывшего президента США Дональда Трампа.
00:08
Автоэксперт Солдунов посоветовал обратиться к профессионалам при покупке подержанной машины
Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов посоветовал обратиться к профессионалам при покупке подержанной машины.
00:00
Певец Руссо: я за то, чтобы весь мир наслаждался российскими спортсменами
Эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
23:55
Глава МИД Украины Кулеба попросил IKEA возобновить деятельность в стране
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter призвал IKEA и другие шведские компании возобновить деятельность на Украине.
23:52
Фестиваль воздухоплавания пройдёт 3 сентября в Тверской области
Фестиваль воздухоплавания «Небесный вояж» пройдёт 3 сентября в Калининском районе Тверской области.
23:52
В Татарстане вновь ввели ограничения на посещение лесов
В Татарстане из-за высокой пожароопасности вновь ввели ограничения на посещение лесов. Они будут действовать 21 день.
23:50
Агапитов: спартакиада показала красоту и мощь тяжёлой атлетики
Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов высказался о Всероссийской спартакиаде сильнейших.
23:41
Прокурор призвал признать экстремистскими «материалы» рэпера Oxxxymiron
Исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков выступил за признание экстремистскими материалов рэпера Oxxxymiron (Мирона Фёдорова).
23:40
СЭ: переговоры о трансфере Кокорина из «Фиорентины» в «Арис» перешли в финальную фазу
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в кипрском «Арисе».
23:35
Ведущим фестиваля «Голосящий КиВиН — 2022» будет Дмитрий Хрусталёв
Ведущим музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН — 2022» станет Дмитрий Хрусталёв. Об этом сообщил Первый канал.
23:32
Николсон назвал себя резервным вариантом в «Спартаке»
Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон выразил недовольство своей ролью в команде.
23:25
IT-эксперт Курочкин прокомментировал решение Logitech покинуть российский рынок
Эксперт по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин прокомментировал решение Logitech покинуть российский рынок.
23:24
В РСТ спрогнозировали цены на курортах Кубани осенью
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с ценами на курортах Краснодарского края.
23:23
Балтфлот провёл тактико-специальное учение с подразделениями связи
Балтийский флот провёл тактико-специальное учение с подразделениями связи в Калининградской области.
23:22
Власти Херсонской области сообщили о пострадавших в результате удара ВСУ по Новой Каховке
В результате удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области есть пострадавшие и повреждения, сообщил глава районной военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев.
23:18
Никита Цзю проведёт боксёрский поединок с Драйденом 8 октября
Австралийский боксёр российского происхождения Никита Цзю вернётся на ринг 8 октября в городе Ньюкасле (Австралия).
23:16
Фон дер Ляйен: ЕК готова проинвестировать до €9 млрд в экономики стран Западных Балкан
Еврокомиссия готова проинвестировать до €9 млрд в экономики стран Западных Балкан, а также привлечь для развития этого региона частные инвестиции объёмом до €20 млрд. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
23:11
«Атлетик» разгромил «Кадис» в матче Примеры
«Атлетик» из Бильбао одержал разгромную победу над «Кадисом» в матче третьего тура Примеры.
23:05
Постпред Крыма Мурадов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума
Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума на 2023 год.
22:56
В РСТ высказались об отдыхе на курортах Кубани в сентябре
Член Российского союза туриндустрии, врач, эксперт по курортам и оздоровительному туризму Надежда Маньшина высказалась об отдыхе на курортах Краснодарского края в сентябре.
22:55
Sport24: «Волос» требует €1,5 млн у «Спартака» за полузащитника Паоло Фернандеса
Испанский полузащитник греческого «Волоса» Паоло Фернандес может продолжить карьеру в столичном «Спартаке».
22:55
Александр Збруев поделился ожиданиями от предстоящего сезона в «Ленкоме»
Народный артист РСФСР Александр Збруев поделился ожиданиями от предстоящего сезона в театре «Ленком».
22:54
Эксперт по рынку труда Данина назвала самые популярные вакансии
Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина назвала самые популярные вакансии.
22:48
РИА Новости: ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области
Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и ГЭС, там возник пожар, степень разрушений выясняется, сообщили РИА Новости местные власти.
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Кавани стал футболистом «Валенсии»
Нападающий Эдинсон Кавани подписал контракт с испанской «Валенсией».
22:43
Трамп предложил объявить выборы 2020 года в США скомпрометированными и провести новые
Экс-президент США Дональд Трамп предложил признать президентские выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые.
22:41
Медведев заявил, что в матче с Козловым на US Open ему было нелегко из-за жары
Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился эмоциями от победы в матче первого круга Открытого чемпионата США 2022 года.
22:37
Кандидат медицинских наук Елизарова посоветовала вызывать врача при первых признаках простуды
Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова посоветовала вызывать врача при первых признаках простуды.
22:35
Военные США «допускают», что ВСУ обстреливают окрестности Запорожской АЭС
Американские военные признали «вероятным», что украинские военные обстреливают окрестности Запорожской АЭС, заявил на брифинге представитель военного командования США.
22:34
Диетолог Кривцова назвала цикорий допустимой заменой кофе
Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова назвала цикорий допустимой заменой кофе.
22:30
Матыцин заявил, что спартакиада стала стимулом для роста мастерства спортсменов
Министр спорта России Олег Матыцин считает, что участие сильнейших спортсменов страны во Всероссийской спартакиаде стало стимулом для роста мастерства у атлетов.
22:29
Врач Елизарова призвала есть больше фруктов для подготовки к межсезонью
Врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Людмила Елизарова дала советы по подготовке организма к межсезонью.
22:27
Диетолог Соломатина посоветовала не отказываться резко от всех вредных продуктов
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина посоветовала не отказываться резко от всех вредных продуктов.
22:22
В Кировской области подтвердили 129 случаев коронавируса за сутки
В Кировской области подтвердили 129 случаев коронавируса за последние сутки.
22:21
В мэрии Бердянска сообщили об обстреле ВСУ построек, в которых хранились зерновые
Украинские военные обстреляли сельскохозяйственные постройки в Андреевке в Бердянском районе Запорожской области, где хранились собранные зерновые. Об этом сообщили в мэрии Бердянска.
22:17
Усман Нурмагомедов проведёт титульный поединок в Bellator с Фрейре
Российский боец Усман Нурмагомедов проведёт бой за пояс чемпиона Bellator в лёгком весе с бразильцем Патрики Фрейре.
22:07
В «Химках» не исключили отставку Писарева на совете учредителей клуба
Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков сообщил, что не исключает возможную отставку главного тренера команды Николая Писарева после совета учредителей клуба.
22:06
Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что Киев устроит только членство в НАТО
Киев теперь устроит только вступление в НАТО, а не просто предоставление плана действий по получению членства в альянсе, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью «Европейской правде».
21:54
Агент Паоло Фернандеса: «Спартак» сделал официальное предложение по трансферу футболиста
Альберто Ботинес, агент испанского полузащитника «Волоса» Паоло Фернандеса, сообщил, что московский «Спартак» сделал греческому клубу предложение по трансферу футболиста.
21:53
Вучич сообщил о планах Сербии пытаться закупать нефть в Венесуэле
Президент Сербии Александр Вучич в качестве альтернативы российским энергоресурсам попытается закупать нефть в Венесуэле, а уголь — в Индонезии и Китае. Об этом информирует агентство Reuters.
21:42
В Белом доме напомнили, что США «не поддерживают независимость Тайваня»
Соединённые Штаты не поддерживают независимость Тайваня и придерживаются политики единого Китая, заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Вместе с этим Вашингтон будет поддерживать остров в сфере безопасности, отметил чиновник.
21:41
Зиньковский выбыл на три недели из-за травмы
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о травме полузащитника команды Антона Зиньковского.
21:35
Психолог Эль напомнила о важности режима дня для детей в преддверии 1 сентября
Семейный психолог Наталья Эль напомнила о важности режима дня для детей в преддверии 1 сентября.
21:29
«Чемпионат»: Юран является основным кандидатом на пост главного тренера «Химок»
Сергей Юран является главным кандидатом на пост наставника подмосковных «Химок» в случае отставки Николая Писарева.
21:28
Правительство России разрешило S7 вывезти в Турцию два Boeing 737-8 MAX
Правительство России разрешило авиакомпании S7 вывезти с российской территории два самолёта Boeing 737 MAX в Турцию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
21:24
Индустриальный парк «Джанкой» признали соответствующим профильному нацстандарту
Индустриальный парк «Джанкой» признали соответствующим профильному национальному стандарту.
21:23
Психолог Моргунов посоветовал менять работу раз в три года для профилактики профвыгорания
Декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук, доктор психологических наук Евгений Моргунов посоветовал менять работу раз в три года для профилактики профвыгорания.
21:23
Авторынок России показывает рост вторую неделю подряд
Российский авторынок демонстрирует рост вторую неделю подряд, причём 77% от общего числа машин приходится на сегмент легковушек.
21:22
Специалист по косметике Онищенко дала советы по уходу за кожей в жару
Бренд-менеджер ООО «Русская косметика» Олеся Онищенко дала советы по уходу за кожей в жару.
21:22
Экономист Сафонов спрогнозировал курс биткоина к концу года
Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов заявил, что до конца 2022 года биткоин может вернуться к значениям 80% от максимального уровня.