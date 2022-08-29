France 2: нехватка водителей школьных автобусов грозит омрачить начало учебного года во Франции

В начале нового учебного года французские ученики могут недосчитаться школьных автобусов, которые должны отвозить их на занятия, предупреждает France 2. Как поясняет телеканал, виной всему дефицит водителей, с которым не удаётся справиться транспортным компаниям. Эта профессия считается низкооплачиваемой, а расписание неудобным, поэтому желающих откликнуться на вакансии немного, отмечается в репортаже.

Останутся ли некоторые школьные автобусы в парке после начала учебного года из-за нехватки водителей? Чтобы избежать катастрофического сценария 1 сентября этот владелец транспортной компании сам сядет за руль.

ТЬЕРРИ ШИНДЛЕР, директор компании Autocars Schindler: Это удивительно и неожиданно, но с моей стороны это решение. Когда водителей не хватает, это ещё одни водительские права, так что почему бы и нет.

Тьерри Шиндлер ищет сотрудников вот уже два месяца, но за несколько дней до начала учебного года ему всё ещё не хватает четверых водителей.

АЛЕКСАНДР МЛАДЕНОВИЧ, водитель автобуса: Очевидно, что придётся немного перестроить работу на рейсах. Поскольку мы не привыкли…

ТЬЕРРИ ШИНДЛЕР: Да-да, конечно!

Итак, ему придётся привлекать к работе других сотрудников. К примеру, этого водителя, специализация которого — туристические автобусы.

АЛЕКСАНДР МЛАДЕНОВИЧ: Нужно будет быть повсюду одновременно. Мы, как обычно, будем отправляться в поездку, но между двумя поездками мы будем приходить на помощь нашим коллегам, чтобы обеспечить работу рейсов и транспортировку школьников.

Транспортные компании по всей Франции испытывают трудности с наймом. Профессия считается низкооплачиваемой, часто требует неполной занятости и сопряжена с большими перерывами в расписании.

ТЬЕРРИ ШИНДЛЕР: Если вы отвозите детей в школу утром, а возвращаете домой только к вечеру, появляются дыры в расписании, и они не всегда оплачиваются. Перерывы в работе могут достигать 12 часов. Поэтому выбор стоит между 12 часами простоя и оплачиваемыми часами работы.

По данным правительства, за несколько дней до начала учебного года во Франции не хватает почти четырёх тысяч водителей. Ситуация заставляет опасаться сбоев в учебном году. Эта мать семейства уже периодически сталкивалась с проблемами в прошлом году.

МАТЬ ШКОЛЬНИКОВ: Вот остановка, на которой моя дочь каждое утро садится в школьный автобус. И очень часто автобус либо не забирал её из-за отсутствия мест, либо вовсе не приезжал из-за дефицита водителей.

В этом году она снова беспокоится за своих детей. В особенности за сына, который начнёт учёбу в выпускном классе.

МАТЬ ШКОЛЬНИКОВ: В конце концов, меня возмущает, что я оплачиваю годовой абонемент на автобус, а потом узнаю, что за неделю он три раза ездил на автобусе, а в остальное время ходил пешком.

Ежегодно около миллиона учеников пользуются школьным автобусом, чтобы попасть на занятия.

Дата выхода в эфир 28 августа 2022 года.