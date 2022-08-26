Глобальному кризису, вероятно, быть: аналитик 19FortyFive о «пузырях» в мировой экономике

Современная мировая экономика покрыта «пузырями», которые могут лопнуть, если ФРС США и мировые центробанки не изменят подход к борьбе с инфляцией, сообщает бывший заместитель главы МВФ Десмонд Лачман в материале для 19FortyFive. Новый потенциальный кризис будет отличаться от того, что мы видели в 2008 году, но это не значит, что он будет «мягче», пишет автор.

Лев Толстой писал: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». То же самое можно сказать о рецессиях — такую аналогию проводит аналитик Десмонд Лачман, бывший заместитель главы МВФ, в материале для 19FortyFive. Это особенно актуально, если рассматривать процессы в мировой экономике в период 2008—2009 годов и глобальной рецессии, которая, вероятно, разразится в следующем году, пишет автор. Он подчёркивает, что в основе грядущего кризиса лежат иные причины, но это не значит, что он будет менее суровым.

В статье Лачман отмечает позитивный фактор: ситуация в нынешней мировой экономике отличается от положения дел 14-летней давности, которому, например, было присуще безрассудное субстандартное кредитование на рынке жилья США. Также с 2008 года были предприняты многочисленные усилия для укрепления глобальных банковских систем, что делает сценарий разрастания мирового банковского кризиса до масштабов того периода весьма маловероятным.

Однако сегодняшняя мировая экономика характеризуется наличием повсеместных «пузырей», то есть случаев существенного отклонения от реальной стоимости активов в ходе торгов — это, по замечанию Лачмана, негативный момент. Экономические пузыри появились на многих рынках акций, жилья, кредитования, поскольку мировая экономика активно стимулировалась многолетними сверхнизкими процентными ставками и массовой эмиссией денег центральными банками. Самые яркие примеры — это пузырь на китайском рынке недвижимости и необдуманное «раздутое» кредитование развивающихся стран, которые уже накопили большие долги, — в будущем это может вылиться в очередной долговой кризис, который ударит по ещё формирующимся рынкам, сообщает 19FortyFive. Мировые центральные банки вынуждены повышать процентные ставки, чтобы справиться с самой высокой за несколько десятилетий инфляцией, — это один из признаков того, что мировой эконмический пузырь начинает «лопаться». Автор статьи предупреждает, что нас могут ожидать резкие скачки на финансовых рынках, а это может вызвать серьёзные проблемы в нерегулируемом небанковском секторе мировой финансовой системы.

Другое негативное отличие современной ситуации в мировой экономике от 2008 года заключается в том, что она испытывает шоки, которые в теории случаются раз в 100 лет. Автор выделяет «коронавирусный кризис», из-за которого большая часть мировой экономики застопорилась; российско-украинский конфликт, из-за которого мировые цены на нефть и продовольствие взлетели до рекордных показателей; небывалую засуху в Европе, Китае и некоторых частях США, которая препятствует производству гидроэлектроэнергии и речному судоходству. При этом если Россия прекратит поставки газа в Европу, то регион с большой вероятностью поглотит рецессия. Все эти потрясения уже привели к синхронному замедлению темпов роста всех крупных национальных экономик. Причём из-за проблем на рынке недвижимости Китай не может помочь мировой экономической системе крупными фискальными и монетарными стимулами, как сделал Пекин в 2008 году, подчёркивается в материале 19FortyFive.

Наконец, автор выделяет наиболее важное отличие от ситуации 2008 года — это самый высокий уровень инфляции за последние 40 лет. Он вынуждает крупнейшие центральные банки «подтормаживать» денежно-кредитную политику, чтобы восстановить контроль над инфляционными процессами. Но такие меры могут «проткнуть» мировой экономический пузырь и спровоцировать серию дефолтов развивающихся рынков, что в итоге приведёт к жёсткой просадке мировой экономики.

Продолжая агрессивно повышать процентные ставки на фоне ослабления внутренней экономики, в то время как за переделами Штатов зреет буря, Федеральная резервная система, очевидно, настроена на «жёсткую посадку», — резюмирует Лачман, выражая надежду на то, что названные тенденции вразумят регуляторов денежно-кредитной политики США.