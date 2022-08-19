Guardian: «мы слишком расслабились» — Германия меняет энергетическую политику, но в успех верят не все

После начала российской спецоперации на Украине Германия спешит заменить поставки энергоресурсов из России, стремясь к концу года достроить пять плавучих терминалов для приёма поставок сжиженного природного газа, сообщает The Guardian. Тем не менее климатические активисты предупреждают, что это создаст больше мощностей для импорта газа, чем требуется для преодоления зимы, и помешает Германии достичь своих целей по сокращению выбросов углерода.

Чугунный причал, протянувшийся на 1,3 км в океан, для туристов на курорте Хуксиль на побережье Северного моря зрелище привычное, однако громкий звон металла о металл на его дальнем конце— это что-то новое. Как пишет The Guardian, построенный в 1982 году причал был рассчитан не только на два терминала для импорта химикатов, но и на один для сжиженного природного газа, доставляемого танкерами из США. Однако так как российский газ выигрывает у американского в цене, эти танкеры так и не прибыли.

Тем не менее российская спецоперация на Украине «перечеркнула десятилетия энергетической политики Германии», обеспечение прибытия танкеров с сжиженным природным газом к причалу Хуксиль внезапно стало вопросом национального приоритета.

В близлежащем городе Вильгельмсхафен находится один из пяти плавучих терминалов, которые Германия намерена достроить к концу года. Берлин спешит создать инфраструктуру, которая, согласно исследованию, проведённому в июле Институтом Фраунгофера, будет жизненно необходима для того, чтобы зимой не только в Германии, но и во всей Европе заводы не закрывались, а люди не замерзали в своих домах.

Ожидается, что ежегодно в Вильгельмсхафен будет прибывать около 80 танкеров, которые заменят половину импорта газа из России — раньше его осуществляла немецкая энергетическая компания Uniper, — то есть 8% от общего потребления газа в Германии до начала спецоперации на Украине.

В феврале предполагалось, что строительство терминалов для сжиженного природного газа займёт от трёх до пяти лет. Теперь политики уверены, что терминал и соединительный трубопровод могут быть построены за семь месяцев, причём работы завершатся 21 декабря, а газ пойдёт уже на следующий день. По оценкам Uniper, управляющей строительством, ветреная погода в холодные месяцы может задержать завершение строительства до второй половины зимы.

Несмотря на то что такие проекты, как новый аэропорт Берлина и Эльбская филармония в Гамбурге, в последние годы «развеяли мифы о немецкой эффективности», в этот раз немецкие власти пытаются переломить тенденцию. Они подражают модели создания нового завода Gigafactory компании Tesla в Бранденбурге: строительные работы уже начались, в то время как заявки на разрешение ещё тщательно рассматриваются. «Всё, что обычно делается шаг за шагом, мы теперь делаем параллельно», — рассказал главный операционный директор Uniper по управлению активами Хольгер Критц.

Оценку воздействия строительства на окружающую среду, обычно являющаяся обязательным шагом, на этот раз было решено пропустить. Министр экономики Роберт Хабек просто отмахнулся от опасений, что строительные работы могут потревожить исчезающие виды водных млекопитающих, греющихся в Нефритовой бухте. По его словам, приоритетом должно быть обеспечение того, чтобы Германия больше не подвергалась шантажу со стороны президента России Владимира Путина.

«В какой-то степени то, что происходит сейчас в Вильгельмсхафене, также свидетельствует о политических неудачах прошлого. Мы слишком расслабились и пренебрегли другими проектами, которыми нам следовало бы заняться», — заявил министр охраны окружающей среды земли Нижняя Саксония Олаф Лис. По его словам, есть надежда, что энергетический кризис в Европе может стать возможностью сделать шаг к более экологичному будущему, а не отбросить её климатические цели. Политик настаивает, что на причале Хуксиль будет расположен «молекулярный терминал», а не терминал, пригодный исключительно для газа.

В интервью изданию Лис заявил, что, поскольку Германия взяла на себя обязательство стать нейтральной по выбросам парниковых газов к 2045 году, по трубопроводам на побережье Северного моря вскоре будет перекачиваться не сжиженный природный газ, а «зелёный водород», производимый с помощью возобновляемой электроэнергии. Часть будет производиться в Вильгельмсхафене, остальное будет импортироваться через инфраструктуру строящегося терминала.

«Крупными экспортёрами энергии завтра будут не те страны, которые богаты природным газом, а те, у которых много ветра, солнца и воды», — уверен Лис.

Впрочем, среди жителей Вильгельмсхафена сохраняется определённый скептицизм. Уровень безработицы в городе до сих пор не восстановился после закрытия в 1991 году предприятия по производству пишущих машинок «Олимпия» и потери почти 3 тыс. рабочих мест. В городе полагают, что плавучие терминалы вряд ли изменят ситуацию, учитывая, что специально обученным персоналом они уже обеспечены. Кроме того, у некоторых жителей есть опасения по поводу долгосрочного функционирования проекта.

Организация Environmental Action Germany предупреждает, что трубопроводы в Вильгельмсхафене создадут больше мощностей для импорта газа, чем требуется для преодоления зимы, а также приведут к тому, что Германия не достигнет своих целей по сокращению выбросов углерода.

В прошлую пятницу климатические активисты заблокировали часть строительной площадки трубопровода в Хуксиле и даже сыпали песок в баки экскаваторов. Тем не менее представитель компании Uniper заявил, что причинённый ущерб не приведёт к срыву сроков работ.

Как отмечает The Guardian, несмотря на энтузиазм немецких политиков и энергетических компаний в отношении «зелёного водорода», экономические реалии могут привязать их к ископаемому топливу на более долгий срок, чем им хотелось бы. По данным средств массовой информации, переговоры Берлина по сделке с Катаром по поставке сжиженного природного газа оказались сложнее, чем ожидалось, поскольку богатое газом ближневосточное государство настаивало на контракте, рассчитанном на 20 лет, до 2042 года.