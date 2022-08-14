Das Erste: тысячи афганских помощников бундесвера всё ещё ждут эвакуации в Германию

Правительство ФРГ по-прежнему не до конца сдержало обещание по защите всех местных афганских сотрудников, работавших на контингент немецких войск в Афганистане, пишет Das Erste. Тысячи таких сотрудников остаются на афганской территории, в ожидании возможности эвакуироваться в Германию.

Спустя год после того, как «Талибан»* установил свою власть в Афганистане, просьбы по спасению афганцев, сотрудничавших с западными администрациями, по-прежнему актуальны, пишет Das Erste. Согласно данным немецкой организации Pro Asyl, правительство ФРГ не до конца сдержало своё обещание по спасению всех жителей Афганистана, сотрудничавших с немецким контингентом.

По мнению Pro Asyl, определение «местные помощники» должно быть расширено, пишет Das Erste. К примеру, в него должны быть включены все субподрядчики и подрядчики, работавшие вместе с немецким сообществом по международному сотрудничеству (GIZ). Кроме того, депутат от партии СДПГ Хельга Линд высказалась за то, чтобы расширить приём родственников местных сотрудников, не ограничиваясь только основными членами семьи. Её позицию поддержала также депутат от «Зелёных» Луизе Амтсберг.

По словам бывшего статс-секретаря Минобороны ФРГ Петера Таубера, без местных сотрудников не будут возможны и будущие зарубежные операции бундесвера. Таубер отметил, что если бундесверу хочется сподвигнуть местных жителей на помощь себе, то взамен нужно предлагать этим людям перспективу.

Как пишет Das Erste, на территории Афганистана по-прежнему остаются тысячи местных сотрудников, работавших на бундесвер. Из 23 тысяч человек, которым правительство ФРГ обещало защиту, на немецкую территорию было перевезено две трети.