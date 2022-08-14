Das Erste: тысячи афганских помощников бундесвера всё ещё ждут эвакуации в Германию
Спустя год после того, как «Талибан»* установил свою власть в Афганистане, просьбы по спасению афганцев, сотрудничавших с западными администрациями, по-прежнему актуальны, пишет Das Erste. Согласно данным немецкой организации Pro Asyl, правительство ФРГ не до конца сдержало своё обещание по спасению всех жителей Афганистана, сотрудничавших с немецким контингентом.
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