Washington Times: психическое здоровье Байдена вызывает беспокойство у большинства американцев

Недавний опрос Issues & Answers/TIPP показал, что 59% американцев обеспокоены состоянием психического здоровья их президента Джо Байдена, пишет The Washington Times. При этом, как выяснилось, даже среди демократов этот вопрос волнует почти 40% респондентов.

О президенте США Джо Байдене высказываются различные мнения, пишет The Washington Times. Между тем опросы показывают «всё более хрупкие» данные.



Редактор новостной организации Issues & Answers Терри Джонс, представляя результаты опроса, проведённого его изданием совместно TIPP, написал, что вопросы психического здоровья Байдена стали серьёзной проблемой для обычных американцев.



В частности, опрос, проведённый среди 1335 взрослых жителей США, показал следующее. 59% респондентов заявили, что они либо «очень обеспокоены» (36%), либо «несколько обеспокоены» (23%) психическим здоровьем Байдена. Остальные же заявили, что либо «не очень», либо «совсем не обеспокоены» этим вопросом. И лишь 2% опрошенных не нашлись, что ответить.



Между тем восприятие психического здоровья президента резко отличалось в зависимости от партийной принадлежности респондентов.



Так, лишь 39% демократов заявили, что их беспокоит данный вопрос, а среди республиканцев и независимых это показатель оказался выше — 82% и 56% соответственно. Однако, как подчеркнул Джонс, эти 39% демократов, хотя и не большинство, но всё же значительная величина.



«Исходя из этих результатов опроса, практически все группы искренне обеспокоены его когнитивным здоровьем. И это приобрело политическую актуальность в связи с приближающимися промежуточными выборами 2022 года, которые в случае победы республиканцев, вполне могут превратить Байдена в «хромую утку», — подытожил Терри Джонс.