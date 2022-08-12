Недавний опрос Issues & Answers/TIPP показал, что 59% американцев обеспокоены состоянием психического здоровья их президента Джо Байдена, пишет The Washington Times. При этом, как выяснилось, даже среди демократов этот вопрос волнует почти 40% респондентов.
О президенте США Джо Байдене высказываются различные мнения, пишет The Washington Times. Между тем опросы показывают «всё более хрупкие» данные.
Редактор новостной организации Issues & Answers Терри Джонс, представляя результаты опроса, проведённого его изданием совместно TIPP, написал, что вопросы психического здоровья Байдена стали серьёзной проблемой для обычных американцев.
В частности, опрос, проведённый среди 1335 взрослых жителей США, показал следующее. 59% респондентов заявили, что они либо «очень обеспокоены» (36%), либо «несколько обеспокоены» (23%) психическим здоровьем Байдена. Остальные же заявили, что либо «не очень», либо «совсем не обеспокоены» этим вопросом. И лишь 2% опрошенных не нашлись, что ответить.
Между тем восприятие психического здоровья президента резко отличалось в зависимости от партийной принадлежности респондентов.
Так, лишь 39% демократов заявили, что их беспокоит данный вопрос, а среди республиканцев и независимых это показатель оказался выше — 82% и 56% соответственно. Однако, как подчеркнул Джонс, эти 39% демократов, хотя и не большинство, но всё же значительная величина.
«Исходя из этих результатов опроса, практически все группы искренне обеспокоены его когнитивным здоровьем. И это приобрело политическую актуальность в связи с приближающимися промежуточными выборами 2022 года, которые в случае победы республиканцев, вполне могут превратить Байдена в «хромую утку», — подытожил Терри Джонс.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация намерена активизировать контакты с Россией, Украиной и ООН для отправки миссии на Запорожскую АЭС.
Россия несёт полную ответственность за все возможные риски на Запорожской атомной электростанции. Такое мнение выразила замгоссекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс на заседании Совбеза ООН.
Обстрелы территории пивоваренного завода в Донецке, в результате чего произошла утечка нескольких тонн аммиака, являются актом химического терроризма со стороны украинских войск. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации заявил, что в случае катастрофы на Запорожской атомной электростанции ответственность ляжет на западных спонсоров Киева.
Россия рассчитывает на скорейший визит экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию, возможно, до конца августа. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при ООН Василий Небензя.
«Немедленной угрозы» ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на данный момент не зафиксировано. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев посетил Тамбовскую область с рабочим визитом. Он обсудил с врио главы администрации региона Максимом Егоровым перспективы развития агропромышленного комплекса.