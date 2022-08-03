«Прямо слёзы на глазах»: в Херсоне выстроились очереди за российским гражданством

Шведский телеканал SVT показал сюжет из Херсона, в котором рассказал об искренней радости жителей от получения российского гражданства. В репортаже звучат взволнованные комментарии горожан, многие из которых не могут сдержать слёз.

Новостная передача «Репортаж»: Украинское контрнаступление после ракетного обстрела

Итак, к войне на Украине. Сегодня в районе Киева произошли новые российские ракетные обстрелы. Одновременно с этим украинские силы пытаются восстановить контроль над подконтрольными России территориями на юге Украины в ходе нового наступления. Первая цель — город Херсон.

«Я, Волгин Александр Сергеевич, добровольно и осознанно принимаю гражданство Российской Федерации. Клянусь соблюдать конституцию и законодательство Российской Федерации, быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции».

«Поздравляю! Вы стали полноправным гражданином Российской Федерации».

Возле здания Министерства внутренних дел в подконтрольном России городе Херсон небольшая группа украинцев стоит в очереди на получение российского гражданства.

ИГОРЬ, житель Херсона: «Я в шестом поколении херсонец и хотел быть гражданином России. Я люблю Россию. Слава России!»

АЛЕКСАНДРА САФРОНОВА, житель Херсона: «Счастлива! Спасибо!»

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Прямо слёзы на глазах!

ДРУГОЙ ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Тут и мужчины плачут.

Прошло пять месяцев с тех пор, как Россия взяла город под свой контроль. Сейчас украинские вооружённые силы пытаются вернуть его. За последние дни Украина ударила по трём мостам вблизи Херсона с помощью недавно полученных американских ракетных систем. Сейчас Херсон отрезан от других территорий, подконтрольных России. Сегодня Россия ответила ракетным обстрелом по столице Украины Киеву, а также по северной, восточной и центральной Украине. Вот кадры после одного из них.



Дата выхода в эфир 28 июля 2022 года.