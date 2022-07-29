LA Times: «пожалуйста, не приезжайте» — жители Мехико жалуются на наплыв американских мигрантов

В последние годы американские туристы и работники IT-сферы буквально наводнили мексиканскую столицу и заметно изменили её облик. Многие местные жители возмущаются тем, что иностранцы скупают недвижимость и ведут себя высокомерно, требуя, чтобы с ними общались по-английски, сообщает Los Angeles Times.

На протяжении многих лет Мексика с её обширными пляжами и живописными поселениями была излюбленным местом отдыха для американцев. Но в последние годы растущее число туристов и работников IT-сферы из США наводнило столицу страны и привнесло с собой «привкус империализма новой волны», пишет Los Angeles Times.

По словам издания, приток граждан Соединённых Штатов в Мехико ускорился с начала пандемии и, вероятно, продолжится по мере роста инфляции. В результате некоторые из самых почитаемых районов города начали превращаться в «анклавы экспатов».

В зелёных, пешеходных кварталах, таких как Рома, Кондеса и Хуарес, арендная плата взлетает до небес, поскольку американцы и другие иностранцы скупают в них недвижимость. На смену местным магазинчикам приходят студии пилатеса, офисы и элегантные кафе, рекламирующие латте с овсяным молоком и тосты с авокадо. И повсюду — в супермаркетах, винных барах и парках — раздаётся английская речь.

Некоторые чиланго, как именуют коренных жителей столицы, сыты происходящим по горло. Недавно в Мехико появились плакаты на английском: «Только что приехали? Работаете удалённо? Вы грёбаная чума, и местные жители вас охренеть как ненавидят. Уезжайте».

Похожую резкую реакцию вызвал недавний пост молодого американца, который написал в Twitter: «Сделайте себе одолжение и начните работать удалённо из Мехико — это по-настоящему волшебно». «Пожалуйста, не приезжайте, — говорилось в одном из самых сдержанных комментариев к записи, — Жизнь в нашем городе с каждым днём становится дороже, в том числе из-за таких, как вы, а вы даже не осознаёте и не заботитесь об этом».

Несмотря на растущую напряжённость, Мехико — это не Париж, где из-за незнания французского американец получит «вместе с круассанами порцию неприязни». Это не Берлин или Барселона, где в последние годы местные жители проводили крупные протесты против чрезмерного туризма и захвата городской собственности международными корпорациями.

Подавляющее большинство жителей этого многолюдного красочного мегаполиса «проявляют доброту и терпимость» к иностранным гостям, которые за первые четыре месяца этого года потратили $851 млн только на отели. Но под этим приветливым фасадом тлеет конфликт, поскольку всё больше местных жителей задумываются о том, что наплыв американцев означает для экономики, культуры и даже межрасовых отношений, обращает внимание Los Angeles Times.

На выходных группа по защите прав арендаторов провела экскурсию по местам, которые Мехико «потерял из-за джентрификации, туризма и вынужденного переселения». «В наших домах теперь обитают цифровые кочевники», — говорилось в листовке акции.

Местный житель Фернандо Бустос Горозпе опубликовал на своём популярном канале в TikTok ролик, в котором пожаловался на то, что из-за засилья иностранцев Мехико «смердит современным колониализмом». Почти две тысячи комментаторов согласились с его наблюдением.

Бустос раскритиковал приезжих за «безразличие» к тому, как их действия влияют на горожан. Он возмутился тем, что мексиканцы не могут с такой же лёгкостью мигрировать в США. Кроме того, по его словам, американцы, многие из которых белые, укрепляют распространённую в стране — хотя и редко обсуждаемую — кастовую систему.

Смуглые мексиканцы часто живут беднее своих сограждан с более светлой кожей. Они практически не появляются в кино, на телевидении и в рекламе, что вызывает недовольство в

обществе, поясняет издание.

«Мексика — классово разделённая и расистская страна, — сказал Бустос. — Людям с белой кожей отдаётся предпочтение. Сегодня, если местный житель хочет пойти в ресторан или клуб, ему приходится конкурировать не только с богатыми белыми мексиканцами, но и с иностранцами».

Интерес американцев к Мехико возрос несколько лет назад после того, как The New York Times назвала город «лучшим туристическим направлением в мире». Пандемия ускорила эту тенденцию: большая часть Европы и Азии закрыла свои двери для американцев в 2020 году, в результате чего Мексика оказались одним из немногих мест, где «гринго были рады».

Большая часть критики в растущем споре об иностранцах сводится к экономическому неравенству. Недавнее исследование показало, что жители Мехико тратят в среднем 60% своего дохода на жильё, и во время пандемии почти трети горожан пришлось переехать, поскольку они не смогли позволить себе арендную плату.

Бариста одного из столичных кафе Омар Евроза заявил изданию, что плата за его квартиру в историческом центре города, который пользуется популярность среди иностранцев, выросла более чем вдвое за последние пять лет. Арендаторам приходится съезжать, поскольку целые здания превращаются в люксовое жильё.

Евроза признался, что ему надоело чувствовать себя чужаком в родном городе. По его словам, около 60–70% его клиентов — иностранцы. «Некоторые люди заказывают на английском и злятся, когда я их не понимаю. Это несправедливо, — сказал он Los Angeles Times. — Если мы едем в США, от нас ждут, что мы будем говорить по-английски».