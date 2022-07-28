NTD: при Байдене на границе США с Мексикой погибла уже тысяча мигрантов
1000 мигрантов погибли на границе США с Мексикой с тех пор, как в январе 2021 года в должность вступил Джо Байден. Президент-демократ обещал отменить многие жёсткие правила своего предшественника Трампа. В итоге к границе хлынул небывалый поток людей.
Причины гибели самые разные. В прошлом месяце 53 мигранта умерли в душном кузове грузовика при 40-градусной жаре. Также многие гибнут при переправе через бурную реку Рио-Гранде. Кто-то погибает от жары в пустыне Аризоны, а кто-то — пытаясь перелезть через высокую стену на границе высотой с трёхэтажный дом.
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