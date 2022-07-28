NTD: при Байдене на границе США с Мексикой погибла уже тысяча мигрантов

С тех пор как в январе 2021 года в должность вступил Джо Байден, на границе США с Мексикой погибла тысяча мигрантов. Как передаёт NTD, президент-демократ обещал отменить многие жёсткие правила своего предшественника Трампа, однако в итоге к границе хлынул небывалый поток людей.

1000 мигрантов погибли на границе США с Мексикой с тех пор, как в январе 2021 года в должность вступил Джо Байден. Президент-демократ обещал отменить многие жёсткие правила своего предшественника Трампа. В итоге к границе хлынул небывалый поток людей.

Причины гибели самые разные. В прошлом месяце 53 мигранта умерли в душном кузове грузовика при 40-градусной жаре. Также многие гибнут при переправе через бурную реку Рио-Гранде. Кто-то погибает от жары в пустыне Аризоны, а кто-то — пытаясь перелезть через высокую стену на границе высотой с трёхэтажный дом.

В целом было зарегистрировано рекордное число попыток нелегально пересечь границу — более миллиона 700 тысяч.

БРЕНТ ШВАРТФЕГГЕР, сотрудник пограничной службы: Они думают, что уехать очень просто. Но это так не работает, понимаете? У нас травмы и несчастные случаи по всей юго-западной границе. Это труднопроходимая местность. Они могут упасть в горах. Также они пересекают реки. Это всегда опасно.

Прошлый год был самым смертоносным для мигрантов, пересекающих границу США и Мексики. ООН зарегистрировала 728 смертельных случаев. В этом году насчитали ещё 340.

В этой больнице в Аризоне стало в пять раз больше пациентов, которые получили травмы при пересечении границы.

ВИШАЛ БАНСАЛ, врач: Мы определённо наблюдаем всплеск по сравнению с апрелем. Но если посмотреть на последние полтора года, то рост просто стремительный.

Кроме того, стало больше вызовов в службы спасения.

ХЕСУС ВАСАБИЛЬБАСО, сотрудник пограничной службы: Звонков на 911 в этом году стало больше на 25 процентов по сравнению с прошлым. Мы получаем около 16 звонков в день.

Таможенные службы говорят, что к человеческим трагедиям приводит деятельность преступных группировок, которые занимаются перевозкой нелегальных мигрантов.

Дата выхода в эфир 27 июля 2022 года.