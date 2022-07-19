Le Figaro: «побочный эффект иммиграции» — во Франции отмечают всплеск насилия с применением холодного оружия

Во французских криминальных сводках всё чаще фигурируют случаи нападений с ножом — только во время празднования Дня взятия Бастилии от ножевых ранений скончалось как минимум трое человек, сообщает Le Figaro. Эксперты считают, что причины такой тенденции стоит искать в плохо контролируемой миграции: выходцы из стран, где процветает насилие, экспортируют его во Францию, где оно распространяется не только среди маргиналов, но и в престижных районах и школах.

Во Франции на протяжении многих лет растёт число нападений с применением ножей, пишет Le Figaro. «Исламское государство»* поощряет использование холодного оружия во время терактов — так, два года назад страну ужаснуло убийство преподавателя Самюэля Пати, — однако теперь к нему стали чаще прибегать даже на бытовом уровне.

«Уже много лет мы наблюдаем за взрывным ростом такого типа насилия, которое стало затрагивать даже небольшие города», — предупреждает адвокат Тибо де Монбриаль, глава аналитического центра по внутренней безопасности. По его словам, теперь нож достают для решения всё более мелких разногласий. «Они не обязательно хотят убивать, но совершенно не задумываются о том, что другой человек может умереть», — объяснил адвокат в интервью изданию. Он отметил, что все органы правопорядка Франции обеспокоены сложившейся тенденцией.

Как рассказывает французская газета, насилие с применением холодного оружия за последние дни упоминалось в связи со многими происшествиями, особенно во время празднования Дня взятия Бастилии. В тот день в Амьене от ножевого ранения в грудь скончался 23-летний мужчина — его убийца, 25-летний бездомный, заключён под стражу. Согласно первым данным расследования, два выходца из Туниса не поделили один мобильный телефон.

В тот же вечер в Лорьоль-сюр-Дром погиб 37-летний мужчина — нападавший нанёс ему многочисленные раны. В Меце в центре города к концу праздника произошла драка, во время которой на 22-летнего молодого человека в компании друзей напали двое мужчин — один из них воспользовался ножом и нанёс жертве смертельный удар. В ночь с субботы на воскресенье полиция вновь получила сообщение о похожем нападении — на этот раз в Тулузе. Несмотря на тяжёлое ранение горла, жизни 50-летнего пострадавшего ничего не угрожает.

Адвокат Тибо де Монбриаль считает, что такие нападения стали «побочным эффектом плохо контролируемой иммиграции, когда выходцы из стран, где процветает насилие, экспортируют его во Францию». Ранее на прошлой неделе, 11 июля в 11 часов утра в центре Монпелье (департамент Эро) незнакомец ранил ножом 46-летнюю женщину, проходившую мимо со своей сестрой. К счастью, порезы оказались несерьёзными, а преступника сразу же задержали. Им оказался выходец из африканской Эритреи, который находился во Франции на нелегальном положении. По мнению префекта департамента Эро Уга Муту, произошедшее в Монпелье — не единичный случай, а часть усугубляющейся тенденции. Так, уже много лет власти знают о резком росте случаев насилия с применением холодного оружия. В Монпелье этот феномен затронул как неблагополучные слои населения, во множестве проживающие по всему департаменту, так и молодёжь из престижных районов.

В Монпелье ножи стали любимой игрушкой школьников: вместо драки на кулаках теперь при любых спорах достают складные лезвия. Проблема стоит настолько остро, что префект при поддержке прокурора департамента Фабриса Беларжана и по соглашению с директорами учебных заведений на протяжении всего учебного года проводит регулярные обыски при подходе к школам. По словам префекта, эти обыски «преследуют воспитательные цели»: полицейские рассказывают о том, почему опасно иметь при себе ножи. При этом среди молодёжи те, кто хочет таким образом защитить себя от постоянно присутствующих на улицах Монпелье маргиналов, всё чаще прибегают к насилию.

С приходом жары и под действием алкоголя панки с собаками, мигранты, радикальные активисты и другие асоциальные личности на улицах города также быстрее достают ножи, пишет Le Figaro. Для борьбы с таким положением вещей теперь стражи правопорядка периодически задерживают всех, у кого находят холодное оружие. Кроме того, для предотвращения нападений организованы досмотры сумок и карманов подозреваемых.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.