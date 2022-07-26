DT: западные оружейники признают, что им сложно найти средство против российских ракет

Россия и Китай испытывают гиперзвуковые ракеты, способные лететь со скоростью в пять-десять раз выше скорости звука. Такие ракеты очень сложно отследить и обезвредить. Запад занимается созданием оружия против таких ракет, но западные оружейники признаются, что этот процесс пока в зачаточном состоянии, пишет The Daily Telegraph.

Производители вооружений из западных стран вовсю работают над тем, чтобы создать оружие, способное победить сверхзвуковые ракеты России и Китая, пишет The Daily Telegraph. У них есть опасения, что сверхзвуковое оружие может придать Москве и Пекину решительное преимущество в бою. Тем более что Китай развивается в этой сфере весьма активно.

Глава компании Cohort Энди Томис говорит, что его сотрудники работают над оружием, способным поражать цели, летящие со скоростью в пять раз выше скорости звука. Он признаёт, что это крупный вызов для его фирмы. Дело в том, что ракеты, летящие так быстро, очень сложно отследить и предсказать их траекторию.

По некоторым данным, Китай в прошлом году запустил сверхзвуковую ракету, а в мае Россия испытала «Циркон», который способен развить скорость в 9 раз выше скорости звука.

Чтобы справиться с такой ракетой, система должна мониторить гораздо большее пространство. Как заявил президент американской оборонной компании Raytheon Уэс Кремер, сосредоточить внимание нужно на ракетах, которые могут прилететь из космоса, и помогут в этом спутники. Кроме того, у сверхзвуковых ракет есть слабое место — система рассеивания тепла. Если её повредить, то выйдет из строя и вся ракета.

Впрочем, пока разработки оружия против сверхзвуковых ракет находятся в зачаточном состоянии, пишет издание, ссылаясь на слова Уэса Кремера.