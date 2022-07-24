«Они по нам стреляли, а мы их даже не видели»: сослуживец американцев, погибших в Донбассе, рассказал ABC News о ходе боевых действий

В Донбассе погибли ещё двое граждан США, сражавшихся против российских войск на стороне Украины, передаёт ABC News. Как рассказал каналу ещё один бывший американский военнослужащий, служивший вместе с погибшими, из-за огромного преимущества россиян в огневой мощи артиллерии у добровольцев почти не бывает возможности вступить в бой — зачастую они гибнут под обстрелами, так и не увидев ни одного россиянина.

А теперь — к новостям о боевых действиях на Украине: как сообщают официальные лица, в Донбассе погибли двое американцев. Такие новости появились буквально через несколько часов после заключения соглашения об экспорте украинского зерна, ставшего, цитирую, «маяком надежды» в этом конфликте. Между тем теперь мы получаем информацию о том, что по Одессе нанесли удар.

С подробностями — корреспондент ABC Патрик Ривелл, который сейчас выходит с нами на связь. Доброе утро, Патрик!





ПАТРИК РИВЕЛЛ, корреспондент ABC News: Доброе утро, Джаней! Да, по Одессе действительно буквально пару часов назад нанесли ракетный удар — было видно, как неподалёку отсюда в небо поднимался дым.





Между тем украинские войска действительно продолжают нести крайне тяжёлые потери — и теперь нам стало известно, что среди погибших оказались двое американцев.

Ночью подтвердилась информация о том, что на Украине в регионе Донбасс погибли двое американцев. Люк Люцишин и ещё один гражданин США, имя которого ещё не известно, на этой неделе погибли в ходе боёв на востоке, где они в составе одного из украинских подразделений пытались сдержать российское наступление.

Ещё один бывший американский военнослужащий, который отправился добровольцем на Украину вместе с погибшими, рассказал, что они столкнулись с превосходящей мощью российского огня.

АМЕРИКАНСКИЙ ДОБРОВОЛЕЦ: Деревня, в которой мы были, по существу окружена россиянами с трёх сторон. Артиллерия там работала, считайте, круглосуточно — причём они по нам стреляли, а мы их даже не видели.

По словам добровольца, благодаря своему огромному преимуществу в плане артиллерии Россия в конечном счёте возьмёт Донбасс — если только США не отправят Украине дополнительные вооружения.





АМЕРИКАНСКИЙ ДОБРОВОЛЕЦ: У нас практически не было возможности вести бой. Всё дело в том, что приходится уходить с позиций, ведь россиян и увидеть не факт, что удастся — к тому моменту, когда они придут, скорее всего, будешь уже мёртвый.

А США вновь наращивают поддержку: президент Байден подписал указ о предоставлении дополнительного пакета военной помощи объёмом 270 миллионов долларов, в который вошли в том числе четыре установки HIMARS, а также беспилотники Phoenix Ghost.

Тем временем вдали от поля брани достигнут серьёзный дипломатический успех: Россия и Украина подписали соглашение, от которого зависят мировые запасы продовольствия. Благодаря этой сделке, заключённой при посредничестве ООН и Турции, была снята блокада, из-за которой на Украине застряли более 20 миллионов тонн зерна.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, Генеральный секретарь ООН: Сегодня над Чёрным морем засиял маяк — маяк надежды, маяк возможностей.

Гружённые зерном корабли теперь смогут выходить из трёх украинских портов. Блокада ранее спровоцировала резкий рост цены на продукты питания по всему миру — и предупреждали, что она может вызвать в некоторых странах голод.

Но сегодня утром Россия чётко дала понять, что эта сделка не равносильна прекращению огня, ударив ракетой по одесскому порту. Как сообщают украинские чиновники, в результате удара есть погибшие.





ПАТРИК РИВЕЛЛ: Удар накрыл часть порта Одессы, который вы можете видеть за моей спиной. А ведь именно там расположены зернохранилища. Таким образом, на первый взгляд речь действительно идёт о явном нарушении упомянутой сделки, поскольку она прямо запрещает удары по портовым зданиям. В то же время, пока что порт, похоже, цел. Ева?

С нами с репортажем из Одессы был Патрик Ривелл. Спасибо Вам, Патрик!

Дата выхода в эфир 23 июля 2022 года.