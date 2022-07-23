Fox News: в Орегоне растёт смертность от передозировок после декриминализации тяжёлых наркотиков

В 2020 году подавляющее большинство жителей Орегона проголосовало за отмену уголовной ответственности за хранение небольших доз любых тяжёлых наркотиков, включая фентанил и героин. С тех пор в штате рекордная смертность от передозировок, а город Портленд напоминает один большой наркорынок, сообщает Fox News. Как отмечает член местного законодательного собрания Лили Морган, отмену уголовной ответственности многие восприняли как сигнал о том, что употреблять наркотики — это нормально.

Итак, только в прошлом году от передозировок наркотиками умерли по меньшей мере 107 тысяч американцев. Возможно, вы знаете кого-то, чья семья от этого пострадала. В большинстве случаев это был фентанил. Эту проблему никто никогда не воспринимал всерьёз. Всего несколько лет назад при финансовой поддержке Джорджа Сороса штат Орегон решил легализовать фентанил, а также другие наркотики. И что же было дальше? Последние новости расскажет корреспондент Fox Дэн Спрингер.



Улицы Портленда — наркорынок под открытым небом. Похоже, что повсюду люди, переживающие кризис. Избиратели Орегона ожидали другого. В 2020 году они подавляющим большинством голосов приняли первый закон на уровне штата, отменяющий уголовную ответственность за хранение небольших количеств любых тяжёлых наркотиков: метамфетамина, героина и даже фентанила. Идея заключалась в том, чтобы лечить, а не сажать в тюрьму.



Но в прошлом году, спустя 15 месяцев после начала эксперимента, число смертей от передозировки в Орегоне составило 1074 — это больше, чем когда-либо в истории. В Портленде было зарегистрировано рекордное число убийств — многие связывают это с переделом рынка наркотиков.



Сегодня с нами Лили Морган — член палаты представителей штата Орегон. Большое спасибо, что нашли для нас время, Лили Морган. Итак, это совсем не похоже на сострадание.



ЛИЛИ МОРГАН, член палаты представителей штата Орегон: Так и есть. Позволять человеку оставаться на улице со своей зависимостью — это не сострадание. Они несчастны, и нам надо лучше работать над тем, чтобы помочь им.



Итак, эту меру протолкнули во имя милосердия. Мол, война с наркотиками — это плохо. И я думаю, большинство людей считало, что война с наркотиками шла не так, как было задумано. Но это похоже на какой-то кошмар! Как, по-Вашему, жители Орегона, простые избиратели, это понимают?



ЛИЛИ МОРГАН: Конечно! Орегонским избирателям сказали, что система уголовного правосудия не была правильным ответом для людей с зависимостью. И они сказали: «Примите этот закон, и люди получат лечение». Проблема в том, что деньги на лечение не были выделены и мы не лечим!



Нет ни ответственности, ни стимула, чтобы люди шли лечиться. В результате люди умирают, умирают на улицах, а сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб не справляются с таким возросшим количеством передозировок. И нам действительно нужно как-то изменить политику. Мы потерпели неудачу.



Да, конечно! И лечение не очень-то эффективно. Хотел бы я, чтобы оно было эффективным, но это не так. Можно ли исправить ситуацию?



ЛИЛИ МОРГАН: За эту меру проголосовали избиратели, и с 2021 года это проводилось в жизнь, есть финансирование. В июне директор службы поведенческого здоровья при управлении здравоохранения штата Орегон сообщил нам, что это эксперимент и нам ещё надо подождать. Только в этом месяце организациям, занимающимся лечением, отправили деньги. Но, к сожалению, система по-прежнему порочна. И пока у нас нет системы, которая бы предоставляла все услуги, и сопровождала, и при этом привлекала к ответственности, и могла сказать: «Вы хотите чего-то лучшего в жизни, вы не хотите оставаться в этой ситуации»…



Да.



ЛИЛИ МОРГАН: Но сейчас дела обстоят так, что система поощряет людей оставаться в том положении, в котором они находятся. И опять-таки растёт число смертей и передозировок.



А ведь Портленд такой красивый, такой замечательный город. Но похоже, что его это просто уничтожило… Это правда? Вы бываете в Портленде? Он действительно в таком ужасном состоянии, как кажется?



ЛИЛИ МОРГАН: Я не бываю в Портленде, я живу на юге Орегона, в четырёх часах к югу от Портленда. И на нас это тоже сказывается. Весь Орегон страдает от увеличения потока фентанила. Полиция штата сообщает о конфискации более 482 тысяч доз фентанила только за 2021 год. В предыдущем году было всего 27 тысяч. То есть они в отчаянии от количества фентанила.



Но отмена уголовной ответственности, по сути, подала сигнал о том, что употреблять наркотики — это нормально, а обращаться за помощью необязательно. Если вы не хотите исполнять предписания, за это нет никакой ответственности. Менее четырёх процентов людей, получивших повестку в суд за хранение наркотиков, обратились за помощью. И ещё меньше тех, кто проходил лечение.



Да… Я готов трактовать мотивы людей в лучшую сторону. Но это не работает, и я надеюсь, что вы это исправите, потому что штат-то замечательный! Лили Морган, я признателен Вам за то, что Вы уделили нам время сегодня. Спасибо!



ЛИЛИ МОРГАН: Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 21 июля 2022 года.