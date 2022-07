Hill: «лишь 18 конгрессменов против» — палата представителей США одобрила резолюцию в поддержку вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Американские конгрессмены подавляющим большинством голосов поддержали резолюцию в поддержку вступления Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает The Hill. Против этого документа проголосовали лишь 18 республиканцев, отмечается в статье. При этом в резолюции также звучит призыв к членам альянса выполнить обязательство о расходовании на оборону не менее 2% ВВП.

Резолюция была одобрена 394 голосами конгрессменов, против проголосовали лишь 18 законодателей-республиканцев. Кроме того, два демократа и 17 членов Республиканской партии не участвовали в голосовании.



Далее The Hill перечисляет имена всех республиканцев, проголосовавших против этой резолюции.



Как отмечает издание, в этом документе выражается поддержка «исторического решения» Финляндии и Швеции подать заявку о вступлении в НАТО. В нём также звучат призывы к государствам — членам альянса официально поддержать присоединение этих двух стран к военному блоку.



Резолюция также выступает против любых попыток России негативно отреагировать на решение Финляндии и Швеции присоединиться к альянсу и настоятельно призывает членов НАТО выполнить обязательство о расходовании на оборону как минимум 2% ВВП, которое страны подписали ещё на саммите в Уэльсе в 2014 году.



Палата представителей США, как подчёркивает издание, приняла эту резолюцию ровно через два месяца после того, как Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в НАТО. 29 июня военный альянс официально пригласил две скандинавские страны присоединиться к блоку.



Однако ещё 9 июня комитет сената США по международным отношениям утвердил резолюцию, в которой содержится призыв к НАТО как можно скорее предоставить членство Финляндии и Швеции.



Стремление последних к вступлению в Североатлантический альянс усилилось в этом году, после того как 24 февраля Россия ввела войска на Украину, поясняет The Hill.