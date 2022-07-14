ERR: эстонцы всё активнее крадут дрова с площадок для отдыха

Центр управления государственными лесами Эстонии жалуется, что уже некоторое время с костровых площадок жители страны крадут привезённые туда дрова. Как передаёт ERR, теперь дрова в некоторые уезды страны развозят только по тем местам отдыха, куда не очень легко добраться на автомобиле.
Центр управления государственными лесами (RMK) жалуется, что уже некоторое время с костровых площадок жители страны крадут привезённые туда дрова для разведения костра. Как передаёт ERR, в одном из уездов Эстонии Ида-Вирумаа по той же причине уже много лет дрова отвозят только в те места, куда нельзя добраться на машине.
«У нас дрова всё время воровали», — рассказал руководитель Ида-Вируской зоны посещений RMK Хейнар Юузе.
В Ида-Вирумаа RMK развозит дрова только по тем местам, куда не очень легко добраться на автомобиле. В такие места, где проходит большая дорога, дрова больше не привозят.
Юузе убеждён, чем больше дров доставляют отдыхающим, тем меньше они думают об альтернативах, хотя колбаски, например, можно пожарить и на угольном гриле.
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