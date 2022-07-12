ERR: «будем обращаться в полицию» — украинцы Таллина обвинили русских в порче Шевченковского дуба

На прошлой неделе неизвестные спилили несколько крупных веток с расположенного в центре Таллина Шевченковского дуба. Как передаёт ERR, украинская община города считает, что к этому могут быть причастны россияне, которые повредили дерево в ответ на акцию протеста у посольства России.

На прошлой неделе неизвестные лица спилили несколько крупных веток с расположенного в центре Таллина Шевченковского дуба. Как передаёт ERR, украинская община подозревает, что речь идёт о намеренном вредительстве в ответ на акцию в защиту украинской культуры от её уничтожения Российской Федерацией, которую община 6 июля провела перед посольством России.

Как сказала корреспонденту портала председатель Конгресса украинцев Эстонии Вера Коник, ветки были спилены, после того как у стен посольства России прошла упомянутая акция.

«Мы не исключали, что какие-то работы мог проводить отдел городской среды управы Кесклинна, но в понедельник я с ними связалась. Там заверили, что город к этому отношения не имеет», — сказала Коник.

«Будем подавать заявление в полицию. Есть предположение, что это вот такой некрасивый ответ на нашу акцию», — добавила Вера Коник.

Как напоминает портал, Тарас Шевченко в 1842 году посещал Таллин. В честь этого события Конгрессом украинцев Эстонии в 2004 году был посажен Шевченковский дуб.