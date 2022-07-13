ERR: в Эстонии останки советских солдат «освобождают от служения идеологии»
13 июля начались раскопки на месте братской могилы красноармейцев, погибших в эстонском Раквере во время Великой Отечественной войны. Как передаёт ERR, останки павших будут перезахоронены на Раквереском городском кладбище.
«Последнее пристанище умерших должно быть на кладбище, поэтому мы обратились в Комиссию по воинским захоронениям. Я рад, что в связи с этим Раквере также будет освобождён от идеологического памятника в городском пространстве», — сказал вице-мэр Раквере Неэме-Яак Паап.
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