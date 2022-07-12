Вместо Екатерины — порноактёр с бутылкой пива: Зеленский рассмотрит петицию о замене российского памятника в Одессе

Петиция с предложением заменить памятник Екатерине II в Одессе на памятник американскому порноактёру Билли Херрингтону набрала необходимые 25 тысяч голосов для рассмотрения Владимиром Зеленским. Как пишет «СТРАНА», автор петиции считает, что после установки нового монумента Одесса избавится от российского наследия и станет популярным туристическим городом.

Петиция с предложением заменить памятник Екатерине II в Одессе на памятник американскому порноактёру Билли Херрингтону набрала необходимые 25 тысяч голосов. Как пишет «СТРАНА», теперь её должен рассмотреть Владимир Зеленский.

В пояснении к петиции автор отмечает, что Екатерина II нанесла большой вред украинской государственности и культуре и сам факт установки этого памятника был ошибкой. Чтобы вывести Одессу из зоны российского культурного влияния, предлагается проект памятника, где актёр Билли Херрингтон будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива.

«Таким образом мы будем в выигрыше сразу по нескольким пунктам. Отказ от печально известного российского наследия и громкое заявление, что Одесса — это не какой-то провинциальный городок российской империи. Что Одесса не является частью русской культуры, а имеет свою культуру и чувство юмора.

Чёткий сигнал Украины о поддержке ЛГБТ-сообщества. Это весело и смешно. Фигура Билли Херрингтона имеет большое культурное влияние в интернете — и появление такого памятника станет очень популярным туристическим аттракционом», — говорится в обосновании петиции.

Как напоминает издание, Билли Херрингтон — американский актёр низкобюджетных гей-порнофильмов 90-х. В 2000-х, уже после завершения карьеры, стал одним из главных героев мемов про «Гачимучи» — пародий и клипов с использованием фрагментов порнороликов с накачанными актёрами.