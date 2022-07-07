Обозреватель Rebelión: НАТО задалось целью разрушить суверенитет и связи России и Китая

Североатлантический альянс стремится разрушить суверенитет своих врагов и противников, в том числе России и Китая, пишет обозреватель Rebelión Хорхе Эльбаум. По мнению журналиста, НАТО уже разрушило ряд стран, в том числе Ирак, Сирию и Ливию, чтобы контролировать их ресурсы и сделать невозможной их связь с Россией или Китаем, и намерено продолжать подобную стратегию.

В ходе прошедшего на прошлой неделе в Мадриде саммита НАТО члены Североатлантического альянса определили Россию и Китай как своих врагов, указав на завершение эпохи неолиберальной глобализации. Как пишет обозреватель Rebelión Хорхе Эльбаум, в мире наблюдается консолидация двух геополитических блоков и связанная с ней реконфигурация международных отношений.

По итогам саммита 30 стран альянса расширили выдвинутые в 2010 году концепции об «угрозах безопасности, не связанных с вооружёнными конфликтами», а также об угрозах, связанных с «энергетической безопасностью, глобальными торговыми цепочками поставок, рисками для здоровья или изменением климата». По мнению автора статьи, учитывая данный список, любое из этих измерений должно предусматривать потенциальные санкции или оправдания вмешательства НАТО.

В Мадриде была начата процедура присоединения Финляндии и Швеции, а также подписано соглашение о создании военной базы в Польше, где будет штаб 5-го корпуса армии Вооружённых сил США. Для обеспечения многодоменности альянс намерен — помимо продвижения на восток для дальнейшего окружения Москвы и Пекина — расшириться в Южной Атлантике, создать оперативные базы в Африке, Латинской Америке и Антарктике. На втором этапе, как отметили в НАТО, там будут стремиться к укреплению своих позиций в Арктике.

Стратегической целью НАТО во время холодной войны Эльбаум называет сдерживание, Советского Союза и других стран за так называемым «железным занавесом». Однако теперь, по его мнению, Североатлантический альянс, о чём заявляет генеральный секретарь Йенс Столтенберг, стремится разрушить суверенитет тех стран, которых в НАТО считают врагами, например, России, а также своих противников, в том числе Китая, Венесуэлы и Ирана.

Для достижения этой цели альянс должен сформировать мировой порядок в соответствии с видением и интересами «трёх осей господства»: транснациональных корпораций, финансовых центров и военно-промышленного комплекса. Эти три пункта лежат в основе глобальной гегемонии, которой, как полагают в НАТО, бросил вызов альянс Китая и России.

По словам автора статьи, Запад уже разрушил ряд стран, в том числе Ирак, Сирию, Йемен, Сомали, Судан и Ливию, чтобы превратить их в несостоявшиеся государства, контролировать их ресурсы и сделать невозможной их связь с Россией или Китаем. При этом в НАТО намерены продолжать «расчленение раздробленных стран» с теми же целями. Кроме того, альянс намерен расширить свои полномочия, нацеливаясь на сети межгосударственного сотрудничества: там «будут стремиться помешать связям и механизмам сотрудничества, развёрнутым странами, которые считаются врагами или противниками».

В рамках данной задачи, пишет Эльбаум, Североатлантический альянс попытается разрушить Шёлковый путь Китая, чтобы уменьшить влияние Пекина. Однако первые пробы данной стратегии — односторонние санкции, направленные на ослабление Москвы, — он называет «неэффективными».

При этом для чтобы обеспечить соответствие новой стратегии, которая также предполагает «милитаризацию экономики», большинству членов придётся увеличить расходы на оборону. На данный момент лишь треть из 30 членов альянса выполняют обязательство выделять на оборону 2% ВВП. Между тем, оборонный бюджет США выше, чем во времена холодной войны. Сумма, которую Вашингтон тратит на военно-промышленный комплекс, эквивалентна совокупному военному бюджету девяти стран с наибольшими расходами.

Как отмечает обозреватель Rebelión, утверждению крупных военных бюджетов на Капитолийском холме способствуют 700 лоббистов, которым поручено убедить в подобной необходимости членов обеих палат конгресса. Многие из них являются бывшими военными и обвиняются в финансировании избирательных кампаний и подкупе законодателей. По словам Эльбаума, учитывая, что практика взяточничества в Вашингтоне является легальной, исследование Счётной палаты США выявило 1700 генералов, адмиралов и связанных с Пентагоном чиновников, которые, покинув свои официальные посты, перешли на работу в 14 крупных подрядчиков по производству вооружения. Эти компании вместе с Министерством обороны за последние годы выделили более $1 млрд 50 самым престижным академическим центрам страны.

Несмотря на столь крупные военные инвестиции и односторонние санкции против России, лидеры стран НАТО, собравшиеся в Испании, пытались скрыть «оглушительный провал» принятых мер. Так, с начала российской спецоперации на Украине экспорт нефти и газа Москвы вырос, рост цен на удобрения и энергию позволил ей увеличить свои доходы, кроме того, Россия начала процесс импортозамещения, а рубль укрепился, пишет в своей статье для Rebelión Эльбаум.