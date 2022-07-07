Fox News: на Байдена уже жалуются представители его же партии

Представители Демократической партии США не довольны своим президентом, сообщает Fox News. Многие критикуют его за бездействие и стремление скрыться от проблем. Между тем, его администрация занимается пиаром в TikTok и общением со знаменитостями.

Похоже, что члены партии самого президента теперь выступают против него самого. Согласно новому репортажу, около 20 членов Демократической партии, которые работают как в Конгрессе, так и в Белом доме, на условиях анонимности жалуются мейнстримным СМИ. Они ругают президента за то, как он действует в отношении кризиса, развивающегося у него на глазах.

Один неназванный депутат-демократ рассказал CNN о том, что администрация Байдена неуправляемая, бесцельная и безнадёжная. Другой чиновник из этой партии заявил, что планы президента по снижению цены на газ — это как бросать спагетти о стену и смотреть, что приклеится. И это демократы, отметьте!

Другие задаются вопросом, готов ли президент возглавить разрешение вопросов, которые имеют для американцев ключевое значение. Один конгрессмен из демократов на условиях анонимности заявил NBC: «Кажется, будто он прячется. У него есть высокая трибуна, и он прячется либо за ней, либо под ней. Я не знаю, где он. Я не могу найти президента!»

В то же время высокопоставленный стратег демократов сказал про команду Байдена в интервью The Hill: «Это возмутительно… Наш дом в огне, и кажется, они ничего не делают, чтобы потушить пожар. Они просто смотрят на это, как и все остальные».

Тем временем другие демократы предпочитают не скрываться за анонимностью, когда критикуют президента.

ДЭВИД АКСЕЛЬРОД, старший политический комментатор: Есть ощущение, что ситуация выходит из-под контроля. И он ею не управляет.

БАКАРИ СЕЛЛЕРС, бывший депутат в Палате представителей Южной Калифорнии: Президент США должен заниматься организацией, а я не уверен, что он это делает. Но могу сказать, чего он не делает.

Статья CNN основана на двух десятках разных источников. Начинается она удивительным образом, это витрина, которая показывает приоритеты администрации Байдена. Собрание было в понедельник. «Дебра Мессинг была сыта по горло». Да, Дебра Мессинг в Белом доме!

ХАРРИС ФОЛКНЕР, соведущая: Не она ли снималась в том фильме про свадьбу в Ирландии…

Может быть. Но также она снималась в «Уилл и Грейс». «Бывшая звезда «Уилл и Грейс» была среди десятков знаменитостей, которые поддерживают демократов и являются их активистами. В понедельник они присоединились ко встрече с помощниками администрации президента, чтобы обсудить отмену Верховным судом решения «Роу против Уэйда». Настроение было фаталистским. Сегодня утром участники получили от Белого дома письмо со списком основных посылов и предложений Байдена, которые можно распространять в видео в TikTok». Вот чем занимается Белый дом.

ХАРРИС ФОЛКНЕР: Не удивительно, что у них нет времени на то, чтобы подготовить вице-президента, что ей сказать по вопросу о массовой стрельбе. Они несколько заняты созданием контента для TikTok. Хочу подобрать верное слово — это отчаяние. Они в отчаянии, у них закончились идеи. Они не могут сделать нашу жизнь лучше.



Дата выхода в эфир 06 июля 2022 года.