Der Spiegel: в Германии готовятся к возможному прекращению поставок российского газа

Власти Германии опасаются полного прекращения поставок российского газа, пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, в связи с этим власти рекомендуют гражданам экономить энергию, а промышленным предприятиям советуют закупить запасные генераторы.
Глава немецкого Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер опасается полного прекращения поставок российского газа, пишет Der Spiegel. В этой связи он призвал население экономить энергию. По словам Мюллера, многое будет зависеть от того, не превратится ли предстоящая техническая проверка «Северного потока — 1» в «длительную политическую проверку».
Издание напоминает, что ежегодные технические работы на «Северном потоке — 1» начнутся 11 июля. Обычно они длятся десять дней: за это время газ по трубам не поступает. Германия беспокоится, что российская сторона не пустит газ и после завершения технических работ.
По словам Мюллера, в случае полной остановки поставок приоритет будет отдан обеспечению снабжения домохозяйств, больниц и домов престарелых. Кроме того, правительство ФРГ рекомендовали промышленным предприятиям закупить генераторы в качестве меры предосторожности. С их помощью можно будет не прерывать работу в случае перебоев с электричеством.
Некоторые немецкие компании, такие как Henkel, принимают свои меры в связи со сложившейся ситуацией, пишет Der Spiegel. В частности, они увеличивают число сотрудников на удалённой работе. Кроме того, Henkel активизирует использование угля и нефти на своём заводе в Дюссельдорфе.
Как сообщает Der Spiegel, в случае перебоев с поставками газа власти Гамбурга намерены ограничить потребление горячей воды. Также рассматривается возможность понижения температуры в домах.
Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна продолжит настаивать на вопросе получения от Германии репараций за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв прибыл в Нукус, столицу автономной республики Каракалпакстан, где накануне прошли беспорядки, и предложил не вносить поправки к Конституции, касающиеся суверенитета региона, сообщил замглавы администрации, пресс-секретарь лидера страны Шерзод Асадов.
Украинские военные нанесли удар по Кировскому району Донецка, выпустив две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев высказался о возможном поединке между чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски и бывшим обладателем звания в лёгкой категории Чарльзом Оливейрой.
Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев предположил, какие изменения нужно произвести Максу Холлоуэю, чтобы взять верх над Александром Волкановски в поединке за титул в полулёгком весе на турнире UFC 276.
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская считает, что из-за отстранения российских фигуристов от международных соревнований качество исполнения танцев на льду может ухудшиться сильнее остальных дисциплин.
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская отреагировала на прекращение сотрудничества российского танцевального дуэта Диана Дэвис — Глеб Смолкин с Игорем Шпильбандом.
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе виднее, как выстраивать тренировочный процесс с группой в межсезонье.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал россиян бойкотировать курорты Болгарии после решения Софии о высылке 70 сотрудников российского посольства.