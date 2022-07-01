Превзошли даже репрессивные режимы: журналист CNN об отмене федерального права на аборт в США
КРИСТИАН АМАНПУР, главный международный ведущий CNN: Можно я также вставлю на этот счёт пару слов? Потому что об этом деле говорил как президент, так и вы все. Американских женщин всё это тоже очень сильно беспокоит.
За прошедшую неделю я успела пообщаться с тремя мировыми лидерами — и все они выразили глубокое сожаление, тревогу и серьёзные опасения касательно положения с правами женщин в США. Все они — лидеры G7, Урсула фон дер Ляйен, президент ЕС — сказали мне, что встретили эти новости с печалью, тревогой и серьёзными опасениями. Речь идёт об отмене прецедента по делу «Роу против Уэйда»* и потенциальных последствиях такого шага для прав женщин.
Премьер-министр Швеции, женщина из страны с феминистской внешней политикой, выразила глубокое сожаление. С подобным заявлением выступил и премьер-министр Испании, отметив ту опасность, которая угрожает американской демократии. Всё это было сказано на встречах НАТО и G7, и это очень важно, потому что мир смотрит на США, как на образец в подобных делах.
Ещё один момент: я освещала деятельность репрессивных режимов, которые лишали женщин их прав, на протяжении всей своей профессиональной жизни. И никогда в истории прав женщин в Америке мы не видели такого шага назад, который бы произошёл в развитой стране. Такого просто никогда не бывало. И остальной мир следит за этой темой весьма пристально, учитывая, что Америка говорит об укреплении демократии за рубежом. Но этот процесс должен идти и в самих США.
Дата выхода в эфир 30 июня 2022 года.
Материал предоставлен CNN International.
* Согласно решению Верховного суда США по этому делу, женщина имеет право на прерывание беременности до тех пор, пока её плод не стал жизнеспособным (прим. ИноТВ).
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