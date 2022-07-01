Превзошли даже репрессивные режимы: журналист CNN об отмене федерального права на аборт в США

Многие западные страны с тревогой и сожалением отреагировали на решение Верховного суда США отменить конституционное право женщин на аборт, заявила ведущая CNN Кристиан Аманпур. Более того, по её словам, даже репрессивные режимы никогда не делали подобного шага назад в плане женских прав, что становится особенно актуально, учитывая, что США постоянно говорят об укреплении демократии за рубежом.

КРИСТИАН АМАНПУР, главный международный ведущий CNN: Можно я также вставлю на этот счёт пару слов? Потому что об этом деле говорил как президент, так и вы все. Американских женщин всё это тоже очень сильно беспокоит.

За прошедшую неделю я успела пообщаться с тремя мировыми лидерами — и все они выразили глубокое сожаление, тревогу и серьёзные опасения касательно положения с правами женщин в США. Все они — лидеры G7, Урсула фон дер Ляйен, президент ЕС — сказали мне, что встретили эти новости с печалью, тревогой и серьёзными опасениями. Речь идёт об отмене прецедента по делу «Роу против Уэйда»* и потенциальных последствиях такого шага для прав женщин.

Премьер-министр Швеции, женщина из страны с феминистской внешней политикой, выразила глубокое сожаление. С подобным заявлением выступил и премьер-министр Испании, отметив ту опасность, которая угрожает американской демократии. Всё это было сказано на встречах НАТО и G7, и это очень важно, потому что мир смотрит на США, как на образец в подобных делах.

Ещё один момент: я освещала деятельность репрессивных режимов, которые лишали женщин их прав, на протяжении всей своей профессиональной жизни. И никогда в истории прав женщин в Америке мы не видели такого шага назад, который бы произошёл в развитой стране. Такого просто никогда не бывало. И остальной мир следит за этой темой весьма пристально, учитывая, что Америка говорит об укреплении демократии за рубежом. Но этот процесс должен идти и в самих США.

Дата выхода в эфир 30 июня 2022 года.

Материал предоставлен CNN International.

* Согласно решению Верховного суда США по этому делу, женщина имеет право на прерывание беременности до тех пор, пока её плод не стал жизнеспособным (прим. ИноТВ).