Welt назвал пять причин, почему Россия побеждает на Украине

Поначалу на Западе бытовало мнение, что Украина сможет победить в военном противостоянии с Россией, но с тех пор ситуация изменилась, пишет Welt. Сейчас побеждает Кремль, констатирует автор статьи, военный теоретик Мартин ван Кревельд. И тому есть ряд причин, связанных с тактикой, экономикой и снабжением, объясняет эксперт.

Военный теоретик Мартин ван Кревельд рано указал на стратегический провал России в войне против Украины. Долгое время он считал украинский успех по крайней мере мыслимым. Но ситуация изменилась. Необходимо провести повторную оценку. Читайте его анализ здесь.

Когда в феврале 2022 года началась российская спецоперация на Украине я, как и почти все западные наблюдатели, был убеждён, что русские не достигнут своих целей и проиграют войну. Если оставить в стороне детали, это ожидание опиралось на три прочных столпа.

Во-первых, с 1945 года многочисленные государственные армии потерпели неудачу в борьбе с мятежами, беспорядками, партизанскими войнами, террором, асимметричными военными операциями и другими схожими формами военного противостояния. Вспомните Малайзию — именно так, Малайзию, которую так часто ошибочно называют победой Британии. Вспомните Алжир, вспомните Вьетнам, вспомните Ирак, вспомните десятки подобных конфликтов в Азии и Африке. Почти без исключения оккупанты в них проигрывали, а оккупированные побеждали.

Во-вторых, размер Украины и численность её населения заставили меня и других предположить, что Россия переоценила свои возможности. Результатом стал бы затяжной, крайне кровавый и крайне разрушительный конфликт, который решился бы не столько на поле боя, сколько в результате деморализации как российских формирований, так и российского населения.

Как это было в период с 1981 по 1988 год, когда Советский Союз вторгся в Афганистан и вёл там контрпартизанскую войну, которая закончилась не только военным поражением на земле, но и распадом Советского Союза. В пользу такого сценария говорили и чрезвычайные трудности, с которыми столкнулись русские, прежде чем им наконец удалось подчинить Чечню, гораздо более маленькую страну.

В-третьих, чистое принятие желаемого за действительное — то, что меня объединило с большинством западных наблюдателей. Включая глав государств, министров, военных, спецслужбы и СМИ.

С тех пор прошло четыре очень насыщенных событиями месяца. В ходе них следующие факторы заставили меня пересмотреть ситуацию.

Первое: партизанская война не ведётся

Украинцы не ведут партизанскую войну. Вместо этого, как показывает список оружия, которое они запросили у Запада, они пытаются вести обычную войну: танк против танка, пушка против пушки, самолёт против самолёта. Всё это, похоже, в надежде не только остановить российские войска, но и вытеснить их из страны. Учитывая, что на каждый украинский залп приходится десять российских, такая стратегия действительно может быть только рецептом поражения.

Второе: Россия изменила тактику

Русские изменили свою тактику. Сильно недооценив своего противника, русские начали войну с попытки захвата украинского центра власти в Киеве в результате внезапной атаки. Когда это не удалось, им потребовалось немало времени, чтобы изменить своё мнение; возможно, они даже заменили некоторых своих лучших генералов. Но затем последовала перегруппировка и систематическое ослабление украинских городов и поселений — сравнимое с действиями Сталина и его генералов в Финляндии в 1939—40 годах.

Как там, так и в ходе Второй мировой войны, они сконцентрировались на использовании своего традиционно самого мощного оружия — массированных артиллерийских обстрелов. Сейчас складывается впечатление, что таким образом они достаточно сократили свои потери, чтобы продержаться ещё долгое время. Возможно, дольше, чем украинцы, которые, как признал сам президент Зеленский, ежедневно теряют от ста до двухсот своих лучших бойцов.

Третье: проблемы со снабжением

Западная военная техника, особенно системы противовоздушной обороны, бронебойное оружие и беспилотники, может быть выдающейся. Но ограниченное её количество, годы и годы чрезмерной экономии, вера в то, что война в Европе стала невозможной, а также необходимость переподготовки украинских войск приводят к тому, что это оружие медленно прибывает туда, где оно больше всего необходимо.

Важную роль играет и тот факт, что русские воюют у себя на пороге, а линии связи НАТО протянулись на сотни километров, от границ Украины с Польшей, Словакией и Румынией на западе до Донбасса на востоке. Почти вся местность между ними плоская, слабо защищена и мало населена. Это означает, что она подходит для использования военно-воздушных сил, то есть того самого вида оружия, в котором превосходство России особенно очевидно.

Четвёртый: экономическая устойчивость России

Жёсткая цензура в России затрудняет достоверную оценку эффективности западных экономических санкций в отношении российского населения. Если среди населения возникают волнения, то эти волнения энергично подавляются. Между тем, с точки зрения макроэкономики, Россия оказалась гораздо более устойчивой, чем ожидал Запад. Запасы золота растут, что позволило Путину привязать свою валюту к золоту — Россия стала первой страной, сделавшей это после того, как Швейцария пошла другим путём в 1999 году.

Рубль, который после начала войны был на грани краха, достиг семилетнего максимума по отношению к доллару, и тенденция к росту сохраняется. Благодаря снижению импорта и огромному росту цен на энергоносители в российскую казну поступает больше денег, чем когда-либо прежде. Большая часть этих денег поступает от продажи энергии, продовольствия и сырья таким странам, как Китай и Индия. Китай, в свою очередь, стал промышленной державой номер один; как только он справится со своими проблемами с COVID-19, он сможет поставлять России все необходимые ей промышленные товары — и на протяжении длительного времени.

Пятое: последствия войны на Западе

Экономические последствия войны для Запада оказались гораздо серьёзнее, чем предполагалось. Вызволить Украину из российских когтей гораздо сложнее, чем миссия в Афганистане. По обе стороны Атлантики инфляция выше, чем когда-либо с 1980 года. Особенно в том, что касается энергоносителей, в которых Россия Европе в основном отказывает, существует угроза не только растущей неопределённости, но и реальной нужды.

Если так будет продолжаться, что очень вероятно, то будет расти недовольство населения, которое будет всё чаще требовать от своих стран меньшего участия или даже его прекращения. Даже если это будет означать сдачу Украины и предоставление Путину свободы действий.

И последнее: начиная с эпохи Просвещения Европа гордилась тем, что является оплотом свободы, верховенства закона и справедливости. Теперь неоднократные случаи государственной конфискации имущества так называемых олигархов заставляет некоторых задуматься. Во-первых: никто не знает, кто такой «олигарх». Далее: тот факт, что некоторые «олигархи» в течение многих лет поддерживали более или менее тесные контакты с Путиным, не делает их автоматически преступниками. И наконец: если предположить, что они преступники, то неясно, почему их так долго не трогали и обратили на них внимание только после начала войны. Может ли быть так, что таким образом Запад подрывает своё правое дело?

Поясню: всё это пока ещё не предрешено. Но, как показывает растущее число голосов, указывающих на то, что эта война будет долгой, вопрос сейчас заключается прежде всего в том, кто сделает самый глубокий вдох и продержится дольше всех. И в этом отношении шансы России неплохие.

Дата публикации 28 июня 2022 года.