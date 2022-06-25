«Затянуть, отсрочить и бросить» — Times рассказала, как бюрократы ослабляют бундесвер

Олаф Шольц планирует потратить на модернизацию вооружённых сил Германии €100 млрд. Но финансирование — это не единственная проблема, с которой сталкивается бундесвер. По словам экспертов, переоснащение немецкой армии зачастую существенно тормозится и доходит до абсурда из-за множества бюрократических преград, пишет The Times.

Сегодня военное и политическое руководство Германии открыто признаёт: вооружённые силы страны находятся в столь сильно ослабленном состоянии, что едва ли способны обеспечить эффективную оборону собственной территории, не говоря уже о восточных границах НАТО. В последние десятилетия запасы бундесвера настолько истощились, что поставка Украине всего семи самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 оказалась нетривиальной задачей, пишет The Times.

Имеющаяся у немецкой армии техника содержится в таком плачевном состоянии, что порой к использованию готовы едва ли более трети доступных единиц. Когда ранее в этом году НАТО привело в состояние повышенной боеготовности мотострелковую бригаду Саксонии «на случай российского нападения», подразделению пришлось выпрашивать зенитные системы у чехов, отмечает издание.

По словам The Times, Берлин надеется, что ему удастся решить эти проблемы с помощью новой оборонной программы, которую вскоре после начала украинского конфликта анонсировал канцлер Германии Олаф Шольц. Власти страны хотят потратить €100 млрд, чтобы «переоснастить и модернизировать свои сбоящие вооружённые силы в рекордно короткие сроки».

Сумму, примерно равную двукратному годовому оборонному бюджету ФРГ, планируется вложить в реактивные истребители, способные нести ядерное оружие, боевые корабли, беспилотники и высокотехнологичную систему противоракетной обороны. Только на боеприпасы будет потрачено целых €20 млрд.

«Специальный фонд в размере 100 миллиардов евро является основой для возвращения бундесверу его былой мощи, — заявила The Times министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. — Теперь мы должны убедиться, что эта техника быстро попадёт в войска».

Но сделать это будет не так-то просто. «Геркулесов труд» по перевооружению бундесвера за четыре года ложится на плечи обитателей красивого старинного прусского дворца, расположенного на слиянии рек Рейн и Мозель в городке Кобленц. Именно здесь расположен «главный храм немецкой бюрократии» — национальное управление военных закупок BAAINBw, поясняет издание.

Ещё несколько недель назад каждая статья расходов на сумму более €1000 — от обуви и пайков до обслуживания электрооборудования и реактивных систем залпового огня — проходила обязательную тщательную проверку 6500 сотрудниками агентства. Этот процесс бывает настолько сложным, что его результаты нередко напоминают сатирические рассказы, отмечает The Times.

Десантники десять лет ждали новый шлем, который должны были тщательно протестировать, чтобы убедиться, что он «подходит для головы среднего немца». Источники в Минобороны говорят, что немецкие власти потратили впустую годы в попытке разработать идеальный военный рюкзак, вместо того чтобы купить уже готовые модели.

Более серьёзная проблема вскрылась в прошлом году, когда оказалось, что десятки военных кораблей и подводных лодок, «которым поручено держать открытыми морские пути на случай вторжения Кремля в Прибалтику», были оснащены дешёвыми навигационными приборами российского производства. Это повышало вероятность того, что Москва сможет отслеживать их каждое движение в режиме реального времени, полагает издание.

Наиболее скандальный пример — самая современная и дорогая боевая машина пехоты в мире «Пума». Она вышла с опозданием на четыре с половиной года, а траты на её разработку вдвое превысили первоначальный бюджет в €3 млрд.

Частично задержку вызвало изменение немецких законов о загрязнении воздуха, согласно которым экипаж внутри БМП мог подвергаться воздействию смога такой концентрации, которая не будет превышать допустимую для беременной женщины в обычном офисе. Впоследствии выяснилось, что бюрократы в Кобленце настолько увлеклись этим вопросом, что совершенно упустили из виду низкую точность 30-мм пушки.

После всех доработок «Пума» оказалась слишком тяжёлой для транспортировки по воздуху. В конце концов, машину снова переделали, чтобы её броню можно было снимать по частям, а пилоты получили приказ «летать под углом пять градусов к горизонтали, чтобы удерживать громоздкий груз в воздухе».

«Подобные истории прекрасно иллюстрируют, почему армия считает управление закупок в Кобленце совершенно бесполезной вещью, ведь их (чиновников. — ИноТВ) больше беспокоит кондиционирование воздуха, чем управление огнём», — сказал изданию военный аналитик Густав Грессель. По его словам, в рядах вооружённых сил существует жуткое разочарование тем, что их снабжение тормозится «по совершенно безумным причинам» и из-за «множества идиотских правил», которые существуют в Германии.

Закупка военной техники в современном мире — сложная задача. У каждой страны есть своя доля ужасных историй, от печально известной британской БМП «Аякс», вызывающей тошноту, до эсминца класса «Замволт» ВМС США, у которого не оказалось боеприпасов. Но немцы находятся «в своей собственной лиге», полагает The Times.

Во-первых, практически каждый заказ, каким бы маленьким он ни был, должен быть выставлен на общеевропейские торги с сопроводительными документами, которые часто изобилуют юридическими терминами и насчитывают более 300 страниц. «Германия жестоко, систематически или почти слепо соблюдает правила проведения тендеров», — сетует директор по исследованиям Немецкого совета по международным отношениям Кристиан Мёллинг.

Эксперт утверждает, что приоритетом для работников BAAINBw является не столько быстрое или дешёвое приобретение первоклассного оборудования, сколько обеспечение безупречного документооборота, чтобы ни один из участников торгов не смог впоследствии подать в суд. Иск может проходить через семь различных инстанций и тянуться годами.

Один из вопиющих примеров — план закупки новой стандартной штурмовой винтовки взамен дающей осечки G-36. Поиски альтернативы начались в 2015 году, но до сих пор находятся в подвешенном состоянии из-за спора между двумя конкурирующими производителями. Камнем преткновения стало предполагаемое нарушение патентных прав на систему быстрого слива воды из оружия при его намокании. Вишенка на торте: бундесвер никогда не просил включить в модель такую функцию, обращает внимание The Times.

Кроме того, заказы очень часто радикально переписываются, а требования меняются, в результате чего техника становится ещё дороже, а её выпуск ещё больше отстаёт от графика. При этом производители должны добросовестно следовать тем же правилам в отношении окружающей среды, здоровья и безопасности, что и другие компании. Это помогает объяснить фиаско с кондиционированием воздуха в «Пумах».

«В результате от концепта до реализации каждого проекта, будь то нижнее бельё или футуристический боевой самолёт, проходит в среднем от пяти до семи лет. Неудивительно, что неофициальным девизом государственных служащих, ответственных за эту неразбериху, считается schieben, strecken, streichen: отсрочить, затянуть и бросить», — подчёркивает The Times.

Но было бы несправедливо сваливать все эти беды на бюрократов, считает министр обороны Германии. На её взгляд, настоящая проблема заключается в путанице правил, с которыми чиновники сталкиваются на каждом шагу. «Люди в управлении закупок отлично справляются со своей работой. Но им приходится иметь дело с чрезвычайно трудоёмкими юридическими процессами, которые они обязаны соблюдать. Теперь мы разрываем их цепи», — уверяет она.

Назревают и другие проблемы. €100 млрд кажутся ужасно большими деньгами, но цены на вооружение стремительно увеличиваются из-за нехватки квалифицированных кадров, постоянно растущей стоимости сырья и огромного спроса на военную технику.

По некоторым данным, одна только Украина «смела с рынка» практически все запасные 150-мм и 155-мм артиллерийские снаряды. Некоторые немецкие чиновники опасаются, что в конечном итоге невозможно будет купить все наименования из списка Шольца.

Лидерские качества Ламбрехт также вызывают вопросы. На неё оказывается давление из-за нескольких оскорбительных публичных заявлений и использования военного вертолёта для перевозки сына на курортный остров на побережье Балтийского моря, напоминает издание.

Некоторые недовольные чиновники Министерства обороны Германии утверждают, что проблемы кроются глубже. По их словам, глава ведомства чересчур мало времени проводит на работе, никак не может освоиться и «слишком охотно подчиняется» канцлеру.

Тем не менее Ламбрехт рассчитывает, что если бундестаг примёт её новый законопроект, то удастся устранить некоторые из самых серьёзных препятствий. В результате у правительства появится возможность ускорить реализацию проектов, имеющих первостепенное значение для национальной безопасности.

«С законом о государственных закупках мы устанавливаем чёткие правила, которые упрощают и ускоряют процесс, — рассуждает Ламбрехт. — Эти правила избавляют нас от тех масштабных задержек, с которыми нам приходилось иметь дело до сих пор».