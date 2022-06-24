Символический жест: NYT о присвоении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

ЕС принял решение официально присвоить Украине статус кандидата на членство в блоке, что можно трактовать и как «исторический момент», и как символический жест, пишет The New York Times. Как отмечает газета, Киев в любом случае будет ждать длительный процесс интеграции, так как Украина пока что не соответствует требованиям ЕС в сфере борьбы с коррупцией и реформ.

Европейские лидеры приняли решение сделать Украину кандидатом на членство в ЕС. Данный шаг — это «исторический сигнал», говорящий о том, что, хотя эта страна и находится в состоянии конфликта и пока явно не готова вступить в блок, в конечном счёте, ей там будет самое место, пишет The New York Times.

Всего несколько недель назад многие сочли бы такой поворот невозможным — причём не в последнюю очередь потому, что Украина считается государством, несоответствующим требованиям ЕС с точки зрения борьбы с коррупцией и экономических реформ. Однако решение предоставить ей столь желанный статус кандидата — что стало символически важным жестом — это очередной шаг, призванный поддержать Украину на фоне ввода российских войск.

«Соглашение, — написал глава Евросовета Шарль Мишель в своём Twitter. — Исторический момент. Сегодняшний день ознаменует собой важный шаг на вашем пути в ЕС».

Статус кандидата ЕС решил предоставить и Молдавии, что, как считает газета, также можно назвать важной вехой, но не более того. Такой шаг говорит о том, что при условии выполнения определённых условий страна может начать кропотливый и многолетний процесс движения в сторону блока, полный реформ и переговоров.

Конечная дата присоединения к блоку зависит от готовности отдельно взятой страны, учитывая, что порядки в ней не должны отличаться от норм и законов ЕС. В среднем у многих стран этот процесс занимает около 10 лет, однако Турция остаётся в статусе кандидата уже 21 год, причём в ЕС она вряд ли попадёт.

Европейский союз был создан в 1952 году, и тогда он предназначался для обеспечения свободной торговли между шестью основными странами блока. С годами в него вступали всё новые и новые члены, а сам ЕС начал заниматься далеко не только торговлей и экономикой.

В частности, конфликт на Украине вынудил Европейский союз всерьёз заняться внешней политикой и обороной — областями, которыми блоку заниматься крайне несподручно. Хотя маловероятно, что блок заменит НАТО в будущем, к моменту реального вступления в него Украины он действительно может начать походить на военный союз.

Предоставление статуса кандидата Украине важно как для этой страны, так и для ЕС. Большинство членов не слишком хотят расширения блока во многом по той причине, что его 27 участникам и так порой крайне трудно договориться по многим ключевым вопросам в сфере демократических свобод, экономических реформ и судов.

С 2004-го по 2014 год блок разросся почти вдвое, причём многие из новых членов были более бедными постсоветскими странами, которые быстро получили доступ к серьёзным источникам финансирования со стороны ЕС. Тем не менее их интеграция ещё далека от завершения, учитывая, что некоторые страны до сих пор не совладали с коррупцией, а также юридическими и экономическими проблемами. По этой причине включить в свой состав такую большую страну, как Украина, ЕС будет совсем непросто.

Более того, решение о присвоении Украине статуса кандидата на членство в ЕС неизбежно вызовет раздражение России, которая стремится помешать интеграции Киева с такими западными институтами, как НАТО и Европейский союз, так как Москва считает подобные шаги провокацией и вмешательством в свою сферу влияния, подытоживает The New York Times.