Президент Франции Эммануэль Макрон не сумел получить достаточное большинство мест в парламенте во многом из-за крайне низкой явки на выборах, что говорит о том, что над демократией в этой стране нависла опасность, пишет The Independent. Как отмечает газета, по этой причине Франция может пойти на поводу у политических соблазнов, сделав ставку на популистов, что совсем не пойдёт на пользу Европе.

Президент Франции Эммануэль Макрон потерпел поражение: он не смог получить достаточное большинство мест во французском парламенте. Фактически, Макрон проиграл выборы депутатов в Национальное собрание, пишет The Independent.

По сути, крупнейшей партией Франции стала «Партия неходильщиков на выборы», так как ни Макрону, ни двум его главным соперникам — «пропутинской крайне правой» Марин Ле Пен и «пропутинскому крайне левому» Жан-Люку Меланшону — не удалось добиться высокой явки.

В результате, продолжает газета, над демократией нависла реальная угроза, учитывая, что во Франции нет ни лидеров, ни политических движений, которые могли бы кого-то привести в восторг.

Второй срок Макрона Франция встречает, не имея чёткого политического волеизъявления со стороны избирателей. Последним не по душе ни технократический либерализм Макрона, ни левая политика в стиле Джереми Корбина, ни еврофобский правый национализм. Классические же французские партии — социалисты и правоцентристы — ныне играют второстепенную роль.

В результате сформировался политический вакуум. Макрон президентствует уже пять лет, однако очень многие его не поддерживают. Во Франции нет промежуточных политических или общественных организаций, которые могли бы послужить мостиком между гражданином и президентом, который обладает практически монархическими полномочиями. Французские профсоюзы — самые слабые в Европе. Французская пресса часто комментирует события, но редко их освещает.

Некогда могущественные мэры крупных городов обладают лишь жалкой тенью своего прошлого политического влияния. Макрон создал новую политическую демократию без политических партий, способных завоевать большинство голосов, чтобы получить мандат на управление страной. Всё, что остаётся гражданину — так это выходить на улицу. По этой причине, как считает издание, следует ждать ещё большего количества гневных протестов в течение следующих пяти лет.

После первоначального прилива энтузиазма после избрания Макрона английская и американская пресса отвернулась от него. Французский лидер обещал вернуть Европу к жизни, однако в ходе принятия решений ЕС по-прежнему ориентируется скорее на национальные, чем общие интересы.

По прошествии пяти лет правления Макрона ЕС всё меньше и меньше походит на могучее надгосударство, которое, по мнению Бориса Джонсона, должно положить конец национальному суверенитету.

Между тем, шаги Макрона с целью убедить Путина отказаться от боевых действий на Украине, или же хотя бы разрешить поставки зерна для предотвращения голода, были с «презрением отвергнуты кремлёвским хозяином», считает The Independent. Макрону пришлось признать горькую правду: Варшава, Лондон и Хельсинки, возможно, лучше понимают «угрозу», исходящую от России, чем все гении дипломатии, которые сидят на набережной Орсе.

Однако слабость Франции Британию совсем не радует. Борис Джонсон и его сторонники отлично умеют насмехаться над Макроном. При этом критика французов очень популярна в лейбористских округах. Джонсон винит Францию в том, что беженцы плывут через Ла–Манш в Великобританию и даже грозился отправить военные корабли, чтобы те помешали французам ловить рыбу.

Большинство дипломатов считает, что отношения между Парижем и Лондоном находятся в самом плачевном состоянии за последние два столетия. Однако ослабление Макрона не поможет в решении многочисленных проблем, которые имеют отношение к брекситу.

Более того, слабый Макрон, которым больше не восхищаются, которого не уважают или даже не любят, в отношениях с Лондоном будет настроен более сдержанно, а переговоры будут идти в менее благоприятном ключе.

«Путь британские макронофобы и радуются, но Франция, которая больше не ходит на выборы, падёт жертвой других политических соблазнов, опасных для Европы — а также британской стабильности, — причём на фоне пугающих вызовов вроде российско-китайских нападок на демократию и свободу; разгула инфляции, бедности и голода в мире, в котором миллиардеров стало больше, чем когда-либо прежде в истории; а также наличия стран, в которых крикливые популисты вроде Джонсона, Трампа, Болсонару и Моди, судя, по всему нравятся избирателям», — подытоживает The Independent.