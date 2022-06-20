Le Figaro: политическая неизвестность — парламентские выборы превратили Францию в бурлящий страстями котёл

На парламентских выборах партия президента Франции Эммануэля Макрона не смогла набрать абсолютное большинство голосов. Это значит, что у Макрона не будет полной поддержки парламента в воплощении его инициатив. Как пишет глава редакции Le Figaro, из-за этого сейчас во Франции наступает период политической неизвестности.

Ничего Макрону не помогло, пишет директор редакции Le Figaro Алексис Брезе. Ни запоздалые призывы, ни «шитая белыми нитками украинская эскапада», ни «странные тирады» его министров против крайне правых сил в тот момент, когда крайне левые были на подходе. «Как кривое зеркало президентских выборов, второй тур этих парламентских выборов очень походит на референдум против Макрона», — делает вывод автор статьи.



По его словам, Макрон старался всячески перетянуть голоса крайне правых сил обоего толка, но в итоге они ещё никогда не были столь сильны. В частности, партия Марин Ле Пен добилась исторического рекорда. «Жестокий урок» для Макрона: итоги выборов показывают, насколько он утратил поддержку своего лагеря. Впервые за 30 лет у президента Франции не будет лояльного парламента, который дал бы ему возможность действовать беспрепятственно.



Автор статьи задаётся вопросом, как же это получилось у лидера, чей успех отмечали прежде даже его конкуренты. По словам журналиста, в последнее время Макрон был скованным, сомневающимся, неточным, он не мог объяснить избирателям, что он собирается делать дальше, когда они за него проголосуют. «Он не владел элементарными правилами «политической грамматики», которые, как он с гордостью демонстрировал, он сам переписал».



Теперь же во Франции наступает период политической неизвестности. В парламенте будут торжествовать споры и шумные группировки. Он превратится в «бурлящий страстями котёл». Впрочем, в этом проявляются характерные черты французской демократии.



«Как управлять неуправляемым? В этом состоит вызов — важнейший и, возможно, неразрешимый, — перед которым теперь стоит Эммануэль Макрон», — пишет автор статьи. Возможно, он заключит союз с крайне правыми силами, но на это ещё должны решиться сторонники Макрона, а крайне правые — согласиться. Возможно, каждый раз они станут искать новых союзников от случая к случаю. Как бы то ни было, велик риск, что он останется в истории как «безвольный наблюдатель пятилетки, которая умерла ещё до того, как началась», — пишет Le Figaro в своей редакционной статье.