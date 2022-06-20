CNN: в США сотнями отменяют внутренние авиарейсы — и так будет всё лето

Американские авиакомпании оказались не готовы к восстановлению пассажиропотоков после пандемии — и вынуждены отменять и переносить сотни рейсов в связи с нехваткой персонала и техники, передаёт CNN. Как полагает эксперт канала по гражданской авиации, ситуация в секторе авиаперевозок будет сохраняться тяжёлой как минимум до осени.

На дворе — сезон летних разъездов, и американцы хотят отправиться в путь. Вот только есть проблема — к этому оказался не готов сектор авиаперевозок: в минувшие выходные повсюду наблюдались задержки и отмены рейсов. Только в воскресенье были отменены более 900 рейсов, а за два дня с вечера пятницы — более трёх тысяч. В результате многим пассажирам пришлось срочно искать выход из ситуации.

АННА, летит компанией Atlantic после того, как её другой рейс отменили: Я пытаюсь вернуться домой. Должна была лететь самолётом Alaska Airlines, но там мне заявили, что рейс отменяется из-за нехватки персонала. Они говорят, что у них слишком мало пилотов, бортпроводников — в общем, у них сейчас всех не хватает.

А мы поговорим с Питером Голцем — экспертом CNN по авиации и бывшим управляющим директором Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB). Сейчас одновременно происходит столько разных событий — и у меня складывается ощущение, что очень многие американцы хотят вновь путешествовать по стране, как было в 2019 году, но сейчас далеко не 2019-й. Что же становится причиной этих перебоев?





ПИТЕР ГОЛЦ, эксперт CNN по авиации: Речь идёт о целом ряде факторов, которые одновременно достигли критической точки. Для начала нужно вернуться во времени к началу пандемии — тогда авиаперевозчики, пытаясь снизить накладные расходы, предложили своим сотрудникам пенсионные планы с очень приятными условиями, предполагающие досрочный выход на пенсию. Многие из старших пилотов этими планами воспользовались и ушли на пенсию. Кроме того, компании отправили значительную часть старого парка на стоянки в пустыне, поскольку авиаперелёты, по существу, полностью прекратились. Ну а затем пошло восстановление — и пошло оно значительно более серьёзными темпами, чем те, к которым перевозчики готовились. Вернуть воздушные судна из пустыни и снова ввести их в строй — уже сложно, а подготовить пилотов и вернуть их к работе — и подавно. Так что нехватка пилотов действительно есть, как есть и нехватка самолётов. А спрос при этом очень высокий, и лето нас ждёт очень непростое.

Да, и ведь это уникальная профессия — ведь просто взять и набрать за вечер пилотов, чтобы они сразу сели за штурвал, нельзя. У нас же очень строгие правила в плане уровня подготовки и количества часов налёта, так ведь?

ПИТЕР ГОЛЦ: Абсолютно верно. После трагической катастрофы DHC-8 под Буффало в 2009 году количество часов налёта, которое необходимо набрать для того, чтобы стать пилотом, повысили до 15 тысяч — что обернулось серьёзным стрессом для системы подготовки гражданских пилотов. Чтобы подготовить пилота, нужны большие денежные и временные затраты — и новых лётчиков просто не хватает.

Питер, такая ситуация будет сохраняться всё лето?

ПИТЕР ГОЛЦ: На мой взгляд, просматриваются признаки того, что плохие погодные условия — а гроз стало больше и случаются они теперь всё ближе к вечеру — вкупе с дефицитом резервных самолётов, которые можно было бы вернуть к работе, а также нехваткой пилотов приведут к двум последствиям. Во-первых, уменьшится частотность полётов — и если чей-то рейс отменят, ещё одного сразу же после первого уже не будет, а это серьёзная проблема. А во-вторых, многие небольшие и средние города теряют покрытие: если раньше из Вашингтона в Буффало, штат Нью-Йорк, в сутки летали пять рейсов, то отныне их будет только два, а если один из них отменят, то у людей будут неприятности.

Словом, как мне кажется, лето окажется тяжёлым и потребителям нужно тщательно всё планировать и брать на себя ответственность за планирование перелётов, предвосхищая различные проблемы.

А что Вы посоветуете? Какие есть ещё варианты действий — ну, помимо того, чтобы просто приехать в аэропорт пораньше, устроиться поудобнее, быть готовым к задержкам и запастись терпением?

ПИТЕР ГОЛЦ: Да, обстановка сейчас тяжёлая. Лично я стараюсь выбирать как можно более ранние рейсы — пытаюсь не летать и не пересаживаться в период между четырьмя и восемью часами, когда начинает формироваться грозовой фронт. А ведь если летишь в конце дня, задержки рейсов с утра могут накопиться как снежный ком, поскольку самолёты каждый день совершают много рейсов. Наконец, по возможности избегайте пересадок — если есть варианты, летите прямым рейсом. Но придётся проявить проворность, коварство и бойцовские качества. Вот и весь мой совет, большего не скажу.

Очень дельный совет. А от себя добавлю, что, учитывая инфляцию, если вам нужно будет куда-то слетать осенью, то лучше бронировать билеты прямо сейчас — дешевле они не станут. Это тоже хорошо бы не забывать. С нами был эксперт CNN по авиации Питер Голц. Большое Вам спасибо! Очень приятно Вас было видеть.





ПИТЕР ГОЛЦ: И Вас.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 20 июня 2022 года.