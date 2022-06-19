France 3: «тиски сжимаются» — Франция переживает исторически раннюю жару
Сегодня днём температура в Бордо поднялась до 41°С. Единственный выход — уехать из центра города, чтобы охладиться в пригороде — здесь, в Бегле, на берегу реки Гаронны.
Сегодня днём температура в Бордо поднялась до 41°С. Единственный выход — уехать из центра города, чтобы охладиться в пригороде — здесь, в Бегле, на берегу реки Гаронны.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко предполагает, что аудитория «Игр Будущего» 2024 года в Казани в семь раз превысит аудиторию Олимпиады.
Украинские войска обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Кировском районе Макеевки в Донецкой Народной Республике, в результате чего были повреждены цех и резервуары. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Красноярский «Енисей-СТМ» разгромил пензенский «Локомотив» в финальном матче чемпионата России по регби сезона-2021/22.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается на следующей неделе в Москве и Подмосковье.
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Ильзат Ахметов в ближайшее время подпишет соглашение с «Краснодаром».
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела приграничного с Украиной хутора в Курской области.
Перешедший в «Локомотив» бразильский защитник Лукас Фассон поделился эмоциями от трансфера в московский клуб.
Минобороны России показало кадры удара высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что украинские СМИ замалчивают информацию об успешном продвижении союзных сил России и Донецкой и Луганской народных республик.
Верховная рада проголосовала за выход Украины из ряда соглашений СНГ, заявил представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Бывшая датская теннисистка Каролина Возняцки рассказала, что ожидает появления на свет второго ребёнка.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила, что введение визового режима со стороны Украины для россиян — это дикость.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на победу российского боксёра Артура Бетербиева над американцем Джо Смитом — младшим в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе.
Украинский боксёр Иван Редкач поделился с подписчиками фотографией с россиянином Дмитрием Биволом, который является чемпионом WBA в полутяжёлом весе.
Депутаты Верховной рады проголосовали за запрет русской музыки в СМИ Украины и общественных местах. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк.
Спецпредставитель Европейского союза (ЕС) по правам человека Имон Гилмор прибыл с визитом в Киев, следует из сообщения представительства ЕС на Украине.
Чемпиона US Open 2020 года австрийского теннисиста Доминика Тима заподозрили в съёмках фильмов для взрослых из-за громких стонов, которые доносились с корта во время его тренировки.
Верховная рада Украины проголосовала за запрет на ввоз и распространение на территории государства книг и издательской продукции из России и Белоруссии.
За минувшие сутки российская авиация уничтожила до 200 украинских боевиков и иностранных наёмников под Селидово в Донецкой Народной Республике, заявили в Минобороны России.
Олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко прокомментировал победу российского боксёра Артура Бетербиева над американцем Джо Смитом — младшим в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO.
Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек при крушении параплана в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о возможном поединке между обладателем титулов по версиям WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым и чемпионом WBA Super Дмитрием Биволом.
Один из взводов украинских войск покинул позиции в районе Лисичанска, бросив там тяжёлое вооружение, заявили в Минобороны России.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на победу россиянина Артура Бетербиева над американцем Джо Смитом — младшим за титулы по версиям WBC, IBF и WBO.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT опубликованный Европейской комиссией перечень условий, неисполнение которых со стороны Украины может стать поводом для отзыва у Киева статуса кандидата на членство в ЕС.
Российские военные высокоточными ракетами «Калибр» уничтожили десять американских гаубиц М777 и до 20 поставленных западными странами на Украину бронемашин в Николаеве. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум признался, что для его команды одной из главных мотиваций в предстоящем сезоне является победа над россиянином Александром Большуновым
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил обещания Еврокомиссии по приёму Украины в ЕС с принципами построения коммунизма.
Российские военные нанесли удар высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области.
Американский журналист Майкл Руссо после второго матча финала Кубка Стэнли провёл опрос по поводу того, какой зарплаты заслуживает российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин, у которого подходит к концу контракт с клубом из Денвера.
Украинские боевики на заводе «Азот» в Северодонецке подают сигналы о готовности к продолжению переговоров. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Россияне не могут скачать Windows 11 и Windows 10 с официального сайта Microsoft — все попытки завершаются всплывающим уведомлением об ошибке.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что территорию приграничного с Украиной хутора Кучеров обстреляли с беспилотника, пострадавших в результате ЧП нет.
Бывший главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис стал главным тренером турецкого «Фенербахче».
«Газпром» подаёт газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме (41,7 млн куб. м на 19 июня) на ГИС «Суджа», при этом на ГИС «Сохрановка» заявка снова отклонена.
Президент французского «Лилля» Оливье Летанг прокомментировал ситуацию с турецким полузащитником Юсуфом Языджи.
Тренер российского боксёра Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов прокомментировал возможность проведения оборонительного поединка с Артуром Бетербиевым.
Авторы фильма «Небо» с начала 2022 года удостоились трёх наград, в том числе премии Минобороны России и Российского военно-исторического общества.
Подразделения Луганской Народной Республики продвинулись в сторону Артёмовска (переименован властями Украины в Бахмут в 2015 году. — RT), заявил посол ЛНР Родион Мирошник.
Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен, находящийся в аренде в «Салернитане», может не вернуться в московский клуб.
В Еврокомиссии опубликовали перечень условий, неисполнение которых со стороны Украины может стать поводом для отзыва у Киева статуса кандидата на членство в ЕС.
Бойцы нацбатальона «Айдар» вместе с командирами сдаются в плен в пригороде Северодонецка. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева с поляком Хубертом Хуркачем в финале турнира в Галле.
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид обсудил с главой финского внешнеполитического ведомства Пеккой Хаависто вступление Финляндии в НАТО и иранскую ядерную программу.
Союзные войска продвинулись и ведут бои на Попаснянском направлении, заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
Сборная России по футболу в сентябре может провести товарищеские матчи с командами из разных конфедераций.
В честь Всемирного дня детского футбола игроки «Уфы» провели матч с юными спортсменами на центральном стадионе города Уфы.
Решение российского президента Владимира Путина ограничить поставки газа в страны Европы нанесло удар по самому уязвимому месту европейских лидеров перед выборами — их электоральному рейтингу. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
По различным направлениям в Лисичанске сконцентрированы от 5 до 8 тыс. украинских боевиков, заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в эфире «Соловьёв LIFE».
Руководитель Mercedes Тото Вольф обвинил коллег по «Формуле-1» в лицемерии в отношении безопасности и исключения эффекта дельфинирования.