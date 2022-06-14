CNN: инфляция на продукты питания достигла в США двузначных величин

Цены в американских магазинах растут темпами, которые американцам не приходилось видеть с кризисных 70-х: инфляция на многие категории продовольственных товаров уже доросла до двузначных цифр, составив в период с мая 2021-го по май 2022-го 12%, передаёт CNN. По информации канала, особенно быстро в США дорожают яйца, мясо и молочные продукты.

Рост цен в американских продуктовых магазинах ускорился до уровня, который в стране не видели с 70-х годов прошлого века, в самых разных категориях товаров — от яиц до птицы прибавка к ценникам в процентах достигла двузначных величин, пишет сайт CNN со ссылкой на свежий индекс потребительских цен от Министерства труда США.

По информации канала, пятничные данные по инфляции стали для потребителей «тройным ударом», зафиксировав особенно резкий скачок цен на продукты питания, жильё и электроэнергию — то есть на те потребительские категории, которые составляют большую часть трат домохозяйств. Между тем быстрее всего рост ощущался именно в секторе пищевых продуктов, приобретаемых для потребления дома: в нём цены за период с мая 2021 года по май 2022-го выросли почти на 12%. Настолько быстро цены в США не росли уже с 1979 года, подчёркивает обозреватель CNN.

Среди продуктов питания быстрее всего дорожают основные товары — молочные продукты, яйца и мясо, уточняется в материале канала. В частности, цена на яйца за тот же 12-месячный период выросла на 32,2%, на птицу и рыбу — на 14,2%, а на молочку — на 11,8%. Экономисты между тем отмечают, что рост цен на продовольствие и топливо разгоняют инфляцию в целом, создавая «болевые точки» для американских домохозяйств, упоминается в статье.

Поскольку рост экономики США на 70% обеспечивается потребительским спросом, специалисты пристально наблюдают за изменениями поведения граждан — и, согласно последнему ежемесячному исследованию потребительских настроений от Мичиганского университета, уверенность в экономических перспективах страны у американцев в начале июня упала до рекордно низких показателей, передаёт CNN. По информации канала, американские эксперты ожидают, что инфляция и обстановка неопределённости и дальше будут тяжёлым бременем ложиться на граждан и что потребительские расходы в связи с этим станут снижаться.

ФРС США, на которую возложили двойную задачу — замедлить инфляцию и обеспечить максимальный уровень занятости, начала поднимать ключевую ставку, пытаясь таким образом хоть немного затормозить инфляцию и «остудить» экономику, однако результат этой политики начнёт ощущаться далеко не сразу, предупреждает обозреватель CNN.

Республиканцы уже воспользовались свежими данными по инфляции, в очередной раз обрушившись с критикой на администрацию Джо Байдена, а Белый дом, в свою очередь, пытается объяснить нынешнюю ситуацию ростом цен на нефть и бензин, зафиксированным после начала российской спецоперации на Украине, пишет автор. «Опубликованный сегодня отчёт об инфляции подтверждает то, что американцы уже знают: путинский рост цен больно бьёт по Америке», — прокомментировал ситуацию сам американский президент, выступая в Лос-Анджелесе.